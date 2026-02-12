Burkina Faso: Tenkodogo - 5146 litres de boissons alcoolisées saisis par la DST

Dans la nuit du 09 février 2026, la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) des Douanes a intercepté, à proximité de Tenkodogo, 453 cartons de boissons alcoolisées, représentant un volume total de 5 146 litres, à l'issue d'un contrôle routier rigoureux. Le véhicule, qui tentait d'échapper aux dispositifs de surveillance, transportait ces marchandises en violation des règles douanières en vigueur.

L'intervention diligente des agents a permis de mettre au jour une opération destinée à soustraire ces produits aux obligations fiscales et parafiscales applicables. Cette infraction aurait entraîné un manque à gagner significatif pour le Trésor public.

Les marchandises saisies étaient soumises à des prélèvements spécifiques au profit du Fonds de soutien patriotique (FSP), mécanisme essentiel de mobilisation des ressources nationales au service de l'effort de paix et de la résilience du pays. Cette action a ainsi contribué à préserver des recettes stratégiques.

À la suite de cette opération, le Directeur général des Douanes, l'Inspecteur divisionnaire Yves KAFANDO, rappelle aux importateurs la nécessité de se conformer strictement aux textes en vigueur. Il les invite à s'assurer que toutes les marchandises importées aient régulièrement acquitté les droits et taxes exigibles, soulignant que le respect des règles douanières participe pleinement à la responsabilité citoyenne et à la consolidation d'une économie saine.

Cette démarche, alliant contrôle rigoureux et sensibilisation, traduit la volonté constante de l'Administration des Douanes de protéger l'économie nationale et de promouvoir une culture de conformité.

À Tenkodogo comme sur l'ensemble du territoire, la Douane demeure mobilisée, fidèle à sa mission de protection des intérêts économiques de l'État et de la société.