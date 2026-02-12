Le Maroc a été élu, mercredi à Addis-Abeba, membre du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) pour un mandat de deux ans, confirmant ainsi son retour au sein de cet organe stratégique chargé des questions de stabilité et de sécurité sur le continent.

Le Royaume a remporté cette élection dès le premier tour avec une majorité qualifiée, obtenant 34 voix, soit plus des deux tiers des suffrages exprimés, lors du scrutin tenu en marge de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine.

Depuis sa réintégration au sein de l'UA en 2017, le Maroc s'est progressivement imposé comme un acteur engagé dans les mécanismes institutionnels de l'organisation panafricaine. Le Royaume a déjà siégé à deux reprises au sein du CPS, d'abord pour un mandat de deux ans entre 2018 et 2020, puis pour un mandat de trois ans couvrant la période 2022-2025.

Durant ces différentes mandatures, Rabat s'est distingué par une participation jugée constructive, notamment dans l'amélioration des méthodes de travail de l'organe et dans la promotion de bonnes pratiques, en coordination avec les autres États membres, dans une approche axée sur la concertation et l'inclusivité.

Organe décisionnel permanent de l'Union africaine en matière de prévention, de gestion et de règlement des conflits, le Conseil de Paix et de Sécurité joue un rôle central dans l'architecture africaine de paix et de sécurité. Il intervient dans le suivi des crises politiques et sécuritaires, la médiation entre États ou parties en conflit, ainsi que dans l'élaboration des stratégies continentales de stabilisation.

Enfin, il convient de rappeler que la participation du Maroc aux travaux de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine s'effectue à travers une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Cette session ministérielle constitue une étape préparatoire au 39e Sommet des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévu les 14 et 15 février prochains à Addis-Abeba.