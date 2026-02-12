Sénégal: Transfert - Iliman Ndiaye affole les géants anglais, Everton fixe son prix

Champion d'Afrique avec le Sénégal et très performant en club, Iliman Ndiaye s'est taillé une belle cote dans le marché des transferts. Ses performances n'échappent pas aux grosses écuries.

Selon les informations relayées par le site CaughtOffside, plusieurs géants anglais notamment Arsenal, Manchester United, Chelsea et Tottenham ont manifesté leur intérêt et sont à l'affût en vue de la saison prochaine. Le club d'Everton compte s'appuyer sur le statut grandissant du joueur sur le marché anglais et viserait 75 Millions d'euros pour céder l'attaquant international sénégalais de 25 ans.

Les performances d'Iliman Ndiaye sous le maillot d'Everton ne passent plus inaperçues. L'attaquant des Lions attire l'attention de plus grandes équipes de la Premier League. Quelques semaines après son triomphe avec la sélection à la CAN au Maroc, la cote du Sénégalais a grimpé dans le championnat d'Angleterre.

Avec Everton, l'attaquant sénégalais s'est, en effet, imposé comme l'une des révélations offensives de la saison.

En 21 rencontres toutes compétitions confondues, il affiche un bilan de 4 buts et 2 passes décisives. Des statistiques qui témoignent de son influence dans le jeu, sa régularité et renforcent son attractivité. Selon des informations relayées CaughtOffside, ces performances n'ont pas échappé aux recruteurs de clubs prestigieux, toujours à l'affût de profils et surtout d'Ilimane Ndiaye capables d'évoluer à plusieurs postes offensifs. Il s'agit notamment d'Arsenal, de Tottenham, de Manchester United et de Chelsea qui se sont tous manifestés surveillant de près son évolution.

Pour un éventuel transfert, Everton n'avait pas hésité à poser ses conditions financières et avait déjà fixé, novembre dernier, la barre très haut pour un éventuel départ, avec une valorisation estimée à 70 Millions d'Euros. Toujours selon le média britannique CaughtOffside, le club anglais espère encore davantage et viserait 75 Millions d'euros pour céder l'attaquant sénégalais de 25 ans qui tient un contrat courant jusqu'à 2029. Cette inflation serait directement liée aux performances d'Iliman Ndiaye.

Une donnée qui renforce la position du club dans toute négociation potentielle et lui donne présentement une marge de manoeuvre importante face aux sollicitations extérieures. Pour l'heure, le champion d'Afrique sénégalais a toutefois tenu à clarifier sa position et s'est exprimé sur son avenir. Dans un entretien accordé au quotidien britannique The Times, Iliman Ndiaye a voulu mettre fin aux rumeurs d'un départ en faisant le choix de la continuité. Tout en décidant de poursuivre son aventure avec les Toffees jusqu'à la fin de la saison, privilégiant la stabilité sportive et son engagement envers son club.