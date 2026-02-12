Tunisie: Le Conseil d'administration de la BCT maintient le taux directeur inchangé à 7 %

Tunis — Le Conseil d'administration de la Banque centrale de Tunisie (BCT) a décidé, lors d'une réunion tenue mercredi, de maintenir son taux directeur inchangé à 7 %.

Le Conseil a par ailleurs estimé nécessaire de poursuivre le soutien au processus désinflationniste en cours afin de ramener l'inflation vers sa moyenne de long terme, indique un communiqué publié par la BCT.

Cette réunion a également permis de passer en revue l'évolution récente de la conjoncture économique et financière, tant à l'échelle internationale que nationale, ainsi que la dynamique récente de l'inflation.

Sur le plan national, l'inflation s'est repliée à 4,8 % en janvier 2026, après s'être stabilisée à 4,9 % au cours des trois mois précédents. Selon la BCT, cette détente a été favorisée par le ralentissement de l'inflation des produits à prix administrés, revenue à 0,6 % contre 0,8 % en décembre 2025, dans un contexte marqué par le maintien du gel de la plupart des prix administrés prépondérants dans le panier de consommation.

Par ailleurs, le rythme de progression des prix des produits alimentaires frais a ralenti en janvier 2026 pour s'établir à 10,3 %, contre 11,2 % le mois précédent, à la faveur d'une amélioration de l'offre de plusieurs produits.

En revanche, l'inflation sous-jacente " hors produits alimentaires frais et produits à prix administrés " a poursuivi sa progression graduelle, passant d'un creux de 4,3 % en septembre 2025 à 4,9 % en janvier 2026. Cette évolution s'explique essentiellement par l'atténuation de l'effet de base baissier lié à la forte contraction des prix domestiques de l'huile d'olive observée en 2025.

Au niveau du secteur extérieur, l'année 2025 s'est soldée par un déficit courant de 4.350 millions de dinars (soit -2,5 % du PIB), contre 2.576 millions de dinars (-1,6 % du PIB) un an auparavant. Ce creusement s'explique par l'aggravation du déficit commercial, partiellement compensée par l'amélioration des revenus du travail et des recettes touristiques.

La consolidation progressive des avoirs en devises s'est poursuivie récemment, portant les réserves à 25,8 milliards de dinars (soit 109 jours d'importation) au 10 février 2026, contre 23,3 milliards de dinars (102 jours d'importation) une année auparavant.

À l'échelle internationale, l'inflation a continué de se modérer en janvier 2026, malgré un redressement lent des prix des principaux produits de base et des matières premières. Dans ce contexte, les banques centrales des principales économies ont opté pour le statu quo lors de leurs dernières réunions de politique monétaire, en raison des incertitudes entourant les politiques commerciales et les perspectives d'évolution des prix.