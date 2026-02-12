Sénégal: Financement du commerce au pays - Plus de 413, 2 milliards de fCfa prévus en 2026 par l'ITFC

Plus de 413, 2 milliards de francs CFA seront mobilisés par a Société internationale de financement du commerce islamique (ITFC) en faveur du Sénégal. Ce financement qui entre dans le cadre du plan de financement annuel 2026 vise à financer l'importation et l'exportation de produits essentiels, y compris les produits pétroliers et les arachides.

La Société internationale de financement du commerce islamique (ITFC) a signé le plan de financement annuel 2026 avec la République du Sénégal, réaffirmant son engagement à continuer à soutenir les priorités du pays et son programme de développement économique.

« Mis en œuvre dans le cadre de l'accord-cadre quinquennal signé en mai 2025 en EUR 226, le plan de financement annuel 2026 prévoit la mobilisation de EUR 630 millions, soit plus de 413, 2 milliards de francs CFA pour financer l'importation et l'exportation de produits essentiels, y compris les produits pétroliers et les arachides », informe un communiqué de l'ITFC rendu public mercredi. Ce plan de financement, en réalité, devrait soutenir des secteurs clés de l'économie sénégalaise, renforcer les chaînes d'approvisionnement et contribuer à la sécurité énergétique et alimentaire.

« La signature du plan de financement annuel 2026 souligne l'engagement de l'ITFC à continuer à soutenir les priorités du Sénégal en matière de commerce et de développement. Grâce à ce partenariat, nous visons à assurer la disponibilité en temps opportun de produits de base stratégiques et à contribuer à une croissance économique durable et inclusive », a indiqué le Président directeur général de l'ITFC, Eng. Adeeb Al-Aama.

Ce plan de financement annuel reflète, selon le ministre de l'Économie, de la Planification et de la Coopération du Sénégal, « la force » du partenariat entre les deux parties. Et aussi, le soutien continu de l'ITFC aux objectifs de développement économique du Sénégal.

« Le financement jouera un rôle essentiel dans le soutien de secteurs clés de notre économie, le renforcement des flux commerciaux et le renforcement de nos efforts en faveur de la stabilité économique à long terme », a ajouté le ministre Abdourahmane Sarr.

Il convient de relever que la signature renforce le rôle de l'ITFC en tant que partenaire de confiance en financement du commerce au Sénégal. Depuis sa création en 2008, l'ITFC et la République du Sénégal ont maintenu un partenariat solide et de longue date, avec un total de 2,8 milliards de dollars approuvés pour soutenir les priorités nationales de développement grâce à des solutions de financement du commerce adaptées à la charia.