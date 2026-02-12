Sénégal: Youssoupha Gueye - A 20 ans, le choix de l'action et la force d'avancer

Youssoupha Gueye fait partie de cette jeunesse sénégalaise qui n'attend pas que les opportunités arrivent. Entre responsabilités familiales précoces, solitude, foi et détermination, ce jeune entrepreneur trace son chemin avec une conviction simple : réussir, c'est d'abord être utile aux autres.

À 20 ans, il parle de la vie avec la lucidité de ceux qui ont grandi trop vite. Originaire de Bambylor, il est élevé par sa mère et sa grand-mère, Mama Diouck, figure centrale de sa construction personnelle. Grandir sans père forge très tôt en lui un sens aigu de la responsabilité et de l'autonomie. Son enfance n'a pas été facile, mais il y a puisé deux piliers fondamentaux : la foi en Allah et une mentalité de combattant. « Croire en Allah m'a sauvé l'esprit. Ça m'a donné une mentalité de guerrier. »

Ce n'est pas un abandon, c'est un acte de maturité

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le tournant survient en classe de Première. Face aux difficultés financières de sa mère, qui doit assumer la scolarité de toute la fratrie, Youssoupha prend une décision lourde de sens : quitter l'école. « J'ai compris que ma place n'était plus à l'école. » Ce n'est pas un abandon, c'est un acte de maturité. Il devient clair pour lui qu'il doit désormais construire sa propre voie. En 2024, il quitte sa famille pour s'installer seul à Zac Mbao. Cette période marque les moments les plus difficiles de sa vie. Plus d'école, pas de travail stable, parfois même des difficultés pour se nourrir. La solitude s'installe. La colère et la tristesse aussi.

Mais dans ce silence, une force se réveille. Sa foi en Allah lui redonne un esprit de guerrier, et les paroles constantes de sa grand-mère le poussent à persévérer : « Tu peux le faire, crois en toi. » C'est dans ce dénuement que l'entrepreneur naît. Youssoupha n'a pas choisi le commerce par défaut ; c'est un choix du coeur. « Je suis né dans ce domaine », affirme-t-il. Il débute avec des bracelets, du savon et du lait pour le corps, avant de se lancer dans un secteur plus ambitieux : l'agroalimentaire.

Avancer étape par étape, avec patience et constance

Aujourd'hui, son entreprise Sunu Thiossane Teranga Bio commercialise de l'huile de palme, du citron, du miel, de la pâte d'arachide, du « guerté noflay » ou poudre d'arachide, du toulakouna, du poisson et des légumes. Cette évolution concrétise sa vision : avancer étape par étape, avec patience et constance. Les premiers succès, les retours positifs de ses clients et la reconnaissance de sa famille deviennent ses plus grandes victoires.

Pour lui, réussir ne signifie pas accumuler des biens. « Chaque échec est une nouvelle version de ma vie », explique-t-il. Sa philosophie est simple : avancer tout en créant de la valeur pour les autres, en ouvrant des opportunités pour ceux qui le suivent et en restant honnête et indépendant. Youssoupha Gueye ne cherche pas la gloire éphémère, il cherche à construire un parcours solide et authentique, qui grandira avec lui et pourra inspirer d'autres jeunes Sénégalais et étrangers.

Ses voyages et ses rencontres renforcent sa vision. Assis dans le bus, entouré de personnes de l'âge de ses parents ou grands-parents, il a découvert à quel point chaque vie peut être différente et motivante. Ces expériences nourrissent sa détermination à progresser, étape par étape, avec humilité et courage.