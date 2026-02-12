Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 12 février 2026

revue de presse

Kenya : Paul Mackenzie inculpé pour 52 morts supplémentaires dans l'affaire de Kwa Binzaro

Le pasteur Paul Mackenzie, déjà mis en examen pour le massacre de Shakahola qui a entraîné plus de 450 décès en 2023, fait face à de nouvelles inculpations au Kenya. Le 11 février 2026, il a été formellement poursuivi pour actes qualifiés de « terrorisme », pour des « meurtres sur enfants » et pour « homicide » dans le dossier lié à Kwa Binzaro, sur la côte kényane.

Son inculpation intervient dans une affaire où, au mois d'août précédent, un charnier contenant 52 corps avait été mis au jour. Les opérations d'exhumation ont établi que ces personnes étaient mortes de faim. (Source : Beninweb.tv)

Madagascar : Cyclone tropical intense - Gezani tue trente et une personnes

Le cyclone tropical intense Gezani a endeuillé de nombreuses familles dans la région Atsinanana . Selon le bilan provisoire établi par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC ), le 11 février 2026 à 16 h 30, trente et une personnes ont perdu la vie. Le district de Toamasina, point d'entrée du cyclone, enregistre à lui seul vingt-neuf décès, tandis que deux morts sont recensés à Ambatondrazaka .

Plusieurs enfants figurent parmi les victimes. Certaines personnes ont péri, ensevelies sous les débris de maisons ou de clôtures qui se sont effondrées sous la violence des vents. Parmi elles, un enfant de trois ans, inhumé dès le lendemain, faute de logement permettant à sa famille d'organiser une veillée funèbre. (Source : L'Express de Madagascar)

Angola : 400 millions USD de projets dévoilés au Mining Indaba 2026

Du 9 au 12 février, l'Angola prend part à la 32ème édition de Mining Indaba 2026, la conférence et exposition internationale qui se déroule au Cap, en Afrique du Sud. La participation angolaise vise principalement à attirer de nouveaux investissements étrangers et à renforcer les partenariats stratégiques. Le pays présente des opportunités d'investissement majeures dans le secteur minier, avec des projets chiffrés jusqu'à 400 millions de dollars. Une forte délégation angolaise, réunissant treize entreprises nationales, est sur place pour promouvoir le vaste potentiel minier du pays. (Source : Africa24)

Cameroun : Paul Biya reporte encore les législatives et municipales et promet un nouveau gouvernement

Le président camerounais Paul Biya a annoncé un nouveau report des élections législatives et municipales, sans fixer de nouvelle date. Cette décision prolonge une situation institutionnelle déjà exceptionnelle, marquée par l'expiration progressive des mandats des élus. Le chef de l'État a justifié ce « réajustement » par des contraintes impérieuses, tout en promettant le respect de la Constitution.

Dans son discours à la jeunesse, il a également évoqué la formation d'un nouveau gouvernement et les défis auxquels fait face la jeunesse camerounaise. (Source : Afrik.com)

Afrique : Relever le défi de l'électricité et du numérique

L'électricité manque encore dans de nombreuses régions d'Afrique. Pourtant, le continent trouve des solutions locales pour avancer. Les microgrids , de petits réseaux électriques autonomes souvent alimentés par le soleil ou d'autres énergies renouvelables, permettent déjà d'alimenter villages, villes, hôtels et zones industrielles. C'est ce qu'explique Walid Sheta , président de Schneider Electric Moyen-Orient & Afrique, lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï .

« Le modèle européen des grands réseaux interconnectés n'est pas adapté à l'Afrique. Les microgrids apportent une solution concrète pour répondre aux besoins locaux », dit-il.

Malgré ces initiatives, certaines populations restent sans électricité fiable. Pour que ces projets fonctionnent, il faut un écosystème complet : investisseurs, régulation et financement adaptés. (Source : Africanews )

Libye: Première attribution internationale de blocs pétroliers depuis plus de 17 ans

La Libye, forte des plus grandes réserves de pétrole d'Afrique, a annoncé mercredi l'attribution de blocs pétroliers à des compagnies étrangères, pour la première fois depuis plus de 17 ans, dans un pays qui se relève difficilement d'une décennie de divisions et d'instabilité.

Ce «premier appel d'offres international depuis 17 ans» marque «le retour de la confiance et la reprise du travail institutionnel dans l'un des secteurs les plus importants du pays après une longue période d'arrêt et de défis» , a déclaré Masoud Suleiman , patron de la compagnie publique libyenne NOC. (Source : Ici Beyrouth )

Maroc : L'inquiétude grandit autour des 18 supporters sénégalais détenus après la finale de la CAN 2025

L'affaire des dix-huit supporters sénégalais incarcérés au Maroc depuis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 prend une tournure préoccupante. Entre accusations de « hooliganisme », reports successifs du procès, grève de la faim et dénonciation d'irrégularités par la défense, le dossier suscite une vive émotion au Sénégal et relance le débat sur la protection des droits des ressortissants africains à l'étranger. (Source : Afrik.com)

Centrafrique : La Cour pénale spéciale menacée de fermeture faute de financements

La Cour pénale spéciale (CPS) de la République centrafricaine pourrait fermer ses portes en 2026, faute de moyens financiers, a averti mercredi Amnesty International dans un communiqué. Créée en 2015 et active depuis 2018 sous l'égide de l'ONU, la CPS est un tribunal hybride composé de magistrats centrafricains et internationaux. Elle est chargée d'enquêter, d'instruire et de juger les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide commis depuis 2003, période marquée par des conflits armés et des cycles de violences dans ce pays enclavé d'Afrique centrale. (Source : Africaradio )

Jeux vidéo en Afrique : Un marché à 2,3 milliards de dollars tiré par le smartphone ( SpielFabrique )

Les jeux mobiles représentent 87 % du gaming africain, même si la part des consoles et PC est appelée à croître avec l'amélioration de l'accessibilité financière du matériel informatique et l'émergence d'une classe moyenne plus ouverte à la culture du « pay-to-play .

En Afrique, le marché des jeux vidéo a généré plus de 2,29 milliards de dollars de revenus en 2025, grâce notamment à l'essor des jeux distribués via des applications mobiles, selon un rapport publié le mardi 10 février par l'accélérateur de studios de développement de jeux vidéo SpielFabrique et Xsolla , une société spécialisée dans les solutions de paiement pour l'industrie du gaming. (Source : Agence Ecofin)

Nigeria: Des soldats américains seront déployés pour former l'armée

Les États-Unis vont déployer 200 soldats au Nigeria pour former l'armée dans sa lutte contre les groupes terroristes, ont indiqué mardi des responsables des deux pays.

"Nous aurons des troupes américaines pour aider à la formation et au soutien technique", a déclaré le général Samaila Uba , un porte-parole de l'armée nigériane.

Le Wall Street Journal avait rapporté que ce déploiement viendrait renforcer une petite équipe déjà sur place pour aider au ciblage des frappes aériennes. (Source : TRT Afrika)