Gabon: Cap sur la sécurite et la modernisation du chemin de fer

Depuis quelques mois, les voyageurs du Transgabonais constatent des retards, des ralentissements ou des ajustements d'horaires sur leur temps de voyages. Dans un pays où le train le seul lien entre certaines provinces, les villages et les familles, ces perturbations ont un impact direct sur le trajet.

Ces perturbations s'expliquent principalement par les travaux du Programme de Modernisation et de Sécurisation de la voie ferrée (PMS), engagés depuis le 24 novembre 2025 et prévus jusqu'à fin 2028 et avant ça du Plan de remise à niveau (PRN). Ce projet de grande envergure a pour but de renforcer de manière durable la sécurité de la ligne ferroviaire.

La Société d'Exploitation du Transgabonais (SETRAG) a un objectif clair : faire comprendre aux voyageurs que ces travaux, bien qu'ils soient contraignants aujourd'hui, ont pour objectif principal d'améliorer leurs conditions de voyage demain. « Ces interventions ne sont pas menées pour compliquer la vie des voyageurs, mais pour prévenir les incidents, renforcer la sécurité et rendre la ligne plus fiable », rappelle Christian Magni, Directeur général.

À l'issue du PMS, les bénéfices attendus pour les usagers sont multiples notamment :

· Meilleure ponctualité, grâce à une infrastructure plus robuste et moins sujette aux incidents ;

· Réduction des risques d'accidents, notamment dans les zones dites instables

· Réduction temps de parcours, avec moins d'arrêts imprévus ;

· Meilleur confort de voyage, lié à une circulation plus fluide et sécurisée.

Au-delà du transport des voyageurs, le train assure l'acheminement des principales ressources nationales notamment le manganèse et le bois vers le port d'Owendo, tout en ravitaillant les provinces de l'intérieur en produits de première nécessité.

Toute perturbation ou retard dans le transport des marchandises entraîne des répercussions directes sur l'approvisionnement des localités desservies, pouvant entraîner des tensions sur les marchés et une hausse des prix.

À l'inverse, l'amélioration de la fluidité du fret ferroviaire favorise une meilleure disponibilité des produits, soutient l'activité économique et renforce l'efficacité globale du service ferroviaire, au bénéfice des opérateurs économiques comme des passagers. Améliorer la fluidité du trafic ferroviaire, c'est donc sécuriser les déplacements des passagers, mais aussi stabiliser l'économie locale dont dépendent directement les populations.

Le réseau ferroviaire gabonais traverse des zones géographiques complexes, marquées par l'humidité permanente, les fortes pluies, l'érosion des sols et l'usure naturelle des infrastructures. Le Programme de Modernisation et de Sécurisation de la Voie vise à anticiper ces contraintes en remplaçant des rails vieillissants, en renforçant les zones sensibles et en modernisant des tronçons entiers de la voie.

Ces interventions, souvent peu visibles, imposent néanmoins des mesures de sécurité strictes : ralentissements, passages à voie unique, réduction temporaire du nombre de trains. Des contraintes indispensables pour protéger à la fois les équipes techniques et les voyageurs.

Consciente des désagréments, SETRAG a fait de la sensibilisation des usagers une priorité. En gare d'Owendo, Ntoum, Ndjolé, Lastourville ou Franceville, les agents expliquent directement aux voyageurs les raisons des perturbations. À bord des trains, des échanges humains permettent d'instaurer un dialogue franc.

Expliquer pourquoi un ralentissement est imposé pour sécuriser une zone ou protéger des équipes en intervention change la perception du voyage. « Quand on explique, les voyageurs comprennent que ces efforts sont faits pour leur sécurité », confient plusieurs agents.

Sous la pluie, dans la chaleur ou en pleine forêt, les équipes voie travaillent parfois dans des conditions difficiles pour garantir la sécurité de tous. Sensibiliser, c'est aussi rappeler que ces femmes et ces hommes oeuvrent chaque jour pour permettre aux passagers de voyager dans de meilleures conditions.

Oui, les travaux perturbent le trafic aujourd'hui ; mais ils sont indispensables pour éviter les incidents demain, améliorer la qualité du service et construire un chemin de fer plus moderne. Insertion d'un visuel qui rappel nos RS et numéro vert.