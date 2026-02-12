Afrique: Union Africaine - Le Maroc prend part aux travaux préparatoires du 39e Sommet des Chefs d'État à Addis-Abeba

Les travaux de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) ont débuté mercredi matin au siège de l'organisation panafricaine à Addis-Abeba, marquant une étape importante dans la préparation du 39e Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement prévu les 14 et 15 février prochains.

Le Royaume du Maroc participe activement à ces assises à travers une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Cette présence témoigne de l'engagement constant de Rabat dans les dynamiques institutionnelles et politiques de l'organisation continentale, dont les travaux constituent un cadre stratégique pour l'élaboration des politiques communes africaines.

La 48e session du Conseil exécutif, qui regroupe les ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l'UA, se penche sur plusieurs dossiers majeurs. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour figure notamment l'examen du rapport issu de la 51e session du Comité des représentants permanents, tenue en janvier dernier.

Les ministres devront également procéder à des élections et nominations au sein de certains organes de l'organisation, un processus essentiel pour le renouvellement et le fonctionnement des institutions de l'Union africaine.

Par ailleurs, cette réunion ministérielle permettra d'examiner les projets d'ordre du jour ainsi que les décisions qui seront soumises à l'approbation des Chefs d'État et de gouvernement lors du sommet continental prévu dans les prochains jours.

Placée sous le thème « Assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », cette 39e session ordinaire du Sommet de l'Union africaine mettra en lumière les défis liés à l'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement sur le continent.

Cette thématique s'inscrit dans la vision stratégique de développement à long terme de l'Afrique, visant à garantir des conditions de vie durables et inclusives pour les populations africaines.