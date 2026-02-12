Gabon: Franceville - Des avancées concrètes pour relever le défi de l'Accès à l'eau potable

À Franceville, le Ministre de l'Accès universel à l'Eau et à l'Énergie M. Philippe Tonangoye a procédé à la visite des stations de traitement d'eau Franceville 1 (FCV1) et Franceville 3 (FCV3), dans le cadre du suivi de l'approvisionnement en eau potable.

Au niveau de FCV1, la capacité installée est de 300 m³/h, mais la production effective est actuellement limitée à 175 m³/h, en raison de fuites importantes sur la bâche d'eau traitée, entraînant des difficultés d'approvisionnement pour les populations desservies.

Concernant FCV3, la capacité installée est de 285 m³/h, avec une capacité exploitée de seulement 125 m³/h, conséquence directe du sous-dimensionnement des conduites, impactant particulièrement la desserte des zones en altitude.

L'inspection a également permis de relever plusieurs points de vigilance, notamment la présence de fissures multiples sur la bâche d'eau traitée de FCV1, ainsi qu'un affaissement structurel de l'usine FCV3, nécessitant une attention urgente.

Face à ces constats, M. Le Ministère a formulé des instructions claires : le remplacement de la conduite de refoulement de FCV3 et la construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau à FCV1, afin de répondre durablement à la demande croissante et d'améliorer la qualité du service aux populations.

Cette visite témoigne de l'engagement du Gouvernement à assurer un approvisionnement en eau potable fiable et sécurisé pour tous les habitants de Franceville.