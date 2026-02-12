Addis-Abeba — L'Éthiopie et la France ont consolidé leur partenariat stratégique de développement en signant des accords majeurs destinés à soutenir l'agenda de réformes macroéconomiques du pays et à stimuler sa reprise économique.

Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, et la ministre déléguée française chargée de l'Europe et des Affaires étrangères, Éléonore Caroit, ont officialisé ces accords lors d'une cérémonie organisée à Addis-Abeba.

Dans une avancée jugée décisive, l'Éthiopie et la France ont conclu le tout premier accord bilatéral de restructuration de la dette entre Addis-Abeba et un membre du Comité des créanciers officiels (OCC), dans le cadre du Cadre commun du G20.

Selon un communiqué transmis à l'ENA par le ministère des Affaires étrangères, cette signature constitue une étape clé dans le processus de réaménagement de la dette extérieure éthiopienne.

Le ministre Ahmed Shide a salué le rôle déterminant de la France en tant que coprésidente de l'OCC, soulignant que son engagement constructif a permis d'aboutir à l'accord de principe de juillet 2025 puis de finaliser l'entente bilatérale.

En parallèle à cette restructuration, la France a annoncé une nouvelle enveloppe financière de 81,5 millions d'euros. Celle-ci comprend 80 millions d'euros d'appui budgétaire destinés au programme de réforme économique HGER 2.0, ainsi qu'une subvention de 1,5 million d'euros pour l'assistance technique.

Ce soutien vient compléter une contribution antérieure de 100 millions d'euros accordée par la France lors de la première phase des réformes économiques de l'Éthiopie.

Intervenant lors de la cérémonie, Caroit a mis en avant la profondeur du partenariat historique entre l'Éthiopie et l'Union européenne, estimant que ces accords illustrent une relation fondée sur la confiance mutuelle, des valeurs partagées et une volonté commune de promouvoir un développement durable.