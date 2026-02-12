Afrique: Le pays et le Maroc - Deux pays unis par le destin, la religion, l'histoire et la spiritualité

opinion

La coopération ente le Maghreb arabe et l'Afrique noire au sud du Sahara date de plusieurs siècles. Elle est renforcée et consolidée, essentiellement, par l'aspect religieux, l'islam, le soufisme, la doctrine ash'arite, etc. Le pèlerinage à la Mecque est resté, anciennement et pendant longtemps, le principal facteur de consolidation des relations spirituelles entre l'Afrique au sud du Sahara et le Maghreb arabo-berbère depuis l'époque de l'Empire du Mali, avec le roi Mansa Moussa qui a effectué le déplacement aux lieux saints de l'islam en 723 de l'Hégire, 1324, de l'ère chrétienne.

Cet événement religieux, faut-il le rappeler, laissa une marque retentissante dans le monde musulman. Mansa Moussa adressa une correspondance au Sultan Marinî Abo Sahéd Ousmane Ben Yanqûb, l'informant du passage de son convoi dans des terres relevant de son autorité. Le Sultan marocain donna des ordres d'accueillir le convoi de Mansa Moussa, roi malien comme il se doit, de le protéger et d'assurer sa sécurité tout au long de la traversée du Sahara.

Par la suite, est venue l'époque de Mansa Souleymane (1336-1359) de l'ère chrétienne, qui a coïncidé avec le périple d'Ibn Battûta, célèbre explorateur marocain du XIVe siècle, mort vers 1368-1369. Ce dernier a pu signaler les droits auxquels les commerçants du Maghreb bénéficiaient. Tout cela pour dire que le facteur religieux et spirituel a toujours constitué, incontestablement, l'une des principales composantes ayant marqué de manière indélébile, les relations entre le Maroc et l'Afrique noire au sud du Sahara.

En effet, cette réalité remonte depuis les XIe et XIIe siècles (J. C), au temps des Almoravides et des Almouhades. Depuis lors, le Maroc ne cesse de marquer son identité dans cette partie du continent noir de manière notoire en s'ouvrant à d'autres cultures.

Les dimension spirituelle, religieuse, culturelle et scientifique ont toujours occupé une place capitale dans ces relations historiques. Elles constituent des facteurs déterminant contribuant au renforcement des relations commerciales, économiques industrielles, sociales, etc. Sous ce rapport, le Maroc a toujours été un pont servant d'intermédiaire entre l'Afrique noire au sud du Sahara et les lieux saints de l'islam et le reste du monde arabe.

En raison de l'appartenance du Maroc comme étant une composante du corps africain, il n'est pas étonnant de constater, dans toutes les constitutions du Maroc, depuis 1962 jusqu'à 1996 la dernière, que l'appartenance marocaine en Afrique constitue l'une des constantes essentielles du royaume.

Depuis les années soixante du siècle dernier, le Maroc et le Sénégal accordent aux pays africains un nombre important de bourses d'études aux étudiants. Ce qui leur permet de poursuivre leurs formations dans leurs universités, centres et instituts. Deux des destinations des étudiants du continent noir, les deux pays, contribuent, ainsi, à leur garantir des compétences réelles, des savoirs solides. Autrement dit, ils participent à la formation des ressources humaines de haute qualité des états africains au sud du Sahara.

L'objectif de cette orientation vise, sans doute, à la libération de ce sous-continent scientifiquement et culturellement, afin de lui assurer un développement durable par une solide formation de ses fils. L'Afrique au sud du Sahara, faut-il le souligner, a plutôt besoin d'assurer, à ses fils, une formation scientifique et intellectuelle de qualité pour un capital humain digne de ce nom que de lui verser des milliards de francs CFA au nom de soutien au développement. La science libère.

D'où la nécessité d'investir sur la formation et la construction des citoyens intègres et nationalistes qui croient profondément à leurs pays et à l'unité africaine. Il est vrai que le royaume chérifien entretient des liens solides et cordiaux avec plusieurs pays du continent noire. Cependant, le cas du Sénégal est unique, spécifique et extraordinaire. La solidité des relations entre les deux pays, que tout lie historiquement, est difficilement explicable. Elle s'affirme d'année en année sur tous les plans.

Le fait de croire que les relations entre le Maroc et le Sénégal se limitent, seulement, aux aspects relavant de l'économie, de la culture, de la diplomatie, de la politique, de la coopération militaire, c'est tout simplement ne pas comprendre, réellement, les bases les véritables soubassements, la quintessence et la nature profonde de ces liens historiques.

C'est aussi réduire ou circonscrire ces relations solides et exemplaires dans quelques domaines restreints. Les relations entre les deux pays africains et islamiques sont particulières, distinguées, globales et inclusives. Elles dépassent de loin l'entendement et l'imagination de plusieurs personnes. Les faits au quotidien et la diplomatie religieuse le confirment. Les relations solides et privilégiées entre le Sénégal et le Maroc remontent à longtemps. Plusieurs éléments militent pour la consolidation, davantage, de l'exemplarité de ces liens.

Les solides liens entre les deux pays sont la résultante d'une interaction historique remontant à plusieurs siècles et créant, de ce fait, une zone pouvant être qualifiée de « cohésion géographique, d'intégration sociale et d'une logique spirituelle et religieuse ». C'est une suite logique de l'ouverture marocaine et sénégalaise, facilitée par leur appartenance originelle africaine. Le Maroc et le Sénégal ne sont jamais isolés de leur environnement direct. Ils sont toujours restés deux pays ouverts aux autres, en gardant leur enracinement et leur originalité étant deux éléments clés entre le Maghreb, l'Afrique noire et le monde islamique.

Les relations entre le Maroc et le Sénégal peuvent être étudiées sous plusieurs angles : économique, diplomatique, politique, militaires, spirituel, sociale, etc. La solidité des relations entre le Sénégal et le Maroc est facilitée principalement par le rite malikite, le soufisme et la doctrine Asharite.

La contribution du royaume chérifien à la formation des intellectuels arabophones du Sénégal et cadres militaires, de 1960 à nos jours est capitale. En effet, depuis plusieurs décennies, des arabophones sénégalais et cadres militaires se rendent au Maroc afin de poursuivre leur formation. Le Maroc est un pays du savoir arabo-musulman avec ses universités et instituts de haut niveau. Cette dimension couvre les aspects : religieux, éducationnel, jurisprudentiel, social.

Ses Zawaya, et centres d'enseignement traditionnel sont considérés comme étant les plus anciens foyers d'enseignement dans le Maghreb arabe. C'est la raison pour laquelle, il y a des intellectuels sénégalais, en langue arabe, de différentes disciplines : jurisprudence islamique, littérature, langue, etc. qui sont diplômés des universités et instituts marocains. Ainsi, la destination marocaine est très convoitée par les apprenants sénégalais de diverses spécialités.

Le Maroc est stratégiquement bien placé pour jouer ce rôle. Ce pays n'est pas loin du Sénégal. Il assure un enseignement arabo-islamique de qualité qui cadre avec les attentes des apprenants sénégalais. Les deux pays partagent beaucoup de valeurs. De manière générale, l'étude des relations entre le Maroc et l'Afrique noire constitue une introduction permettant de mieux comprendre l'histoire de l'intervention du royaume chérifien en Afrique et son rayonnement sur les questions spirituelles, scientifiques, et culturelles à travers ses pôles de formation.

Nos recherches documentaires, enquêtes, investigations et entretiens avec des arabophones sénégalais diplômés des universités et instituts marocains, des cadres militaires formés au Maroc et des étudiants sénégalais poursuivant leurs études au pays chérifien le confirment.

Les sources du Ministère des Affaires étrangères du Sénégal montrent que le Sénégal et le Maroc ont signé plus de trente accords dans des domaines différents. La construction de l'Institut islamique et la Grande Mosquée de Dakar avec le concours des autorités marocaines constituent des exemples concrets. Les multiples visites du roi du Maroc au Sénégal, la diplomatie religieuse, l'absence de visas entre le Sénégal et le Maroc, les bourses d'études entre les deux pays confirment la solidité des relations entre les deux pays.

C'est cela qui explique le fait que lorsque le Maroc a lancé le 1er janvier 2014, la première opération de régularisation en faveur des migrants sur son sol, celle-ci avait enregistré à l'échelle du pays un nombre total de 25 000 réponses favorables sur 28 000 demandes déposées. Ainsi, « parmi les régularisés, s'affichent en tête de liste, les Sénégalais avec (24 % ), suivis des Syriens (19 %), des Nigérians et des Ivoiriens (16 %).

Le rayonnement de la Zawiya tidiane qui a atteint son paroxysme en Afrique au sud du Sahara, avec l'action de Cheikh Mouhadoul Hafith Al Alawi Al Chinqîti, (1715.) et de Cheikh Omar Tall (1797-1864), renforcent les relations spirituelles, soufies et sociales solides. C'est un exemple concret d'une véritable diplomatie religieuse qui renforce les liens solides, cordiaux, spécifiques et historiques entre le Sénégal et le Maroc. Il serait d'ailleurs difficile de recenser tous les intellectuels sénégalais en langue arabe, diplômés de l'ensemble des universités, centres et instituts marocaines, de 1960 à nos jours.

Le Sénégal est à notre connaissance le seul pays où sa majesté le roi Mouhamed VI a fait son discours à la nation depuis l'étranger.

Pour sa part, le Sénégal a formé des milliers de médecins marocains sortis essentiellement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et continue encore, à en former chaque année. Actuellement, plus de trois mille étudiants en médecine et médecins marocains sont en formation ou exercent au Sénégal. Il existe au Sénégal, d'ailleurs, la ligue des étudiants marocains et le Collectif des Médecins marocains au Sénégal dont le Président a fourni les sources ci-dessus. En outre, des Marocains continuent de bénéficier d'une formation à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de cette même université.

On trouve à Dakar la rue Mouhamezd V et la rue Hassane II. Les nombreux commerçants marocains installés à Dakar, depuis des dizaines d'années, mènent librement leurs activités. Ils n'ont jamais été inquiétés. Les diplômés du Maroc, de retour, participent au développent national et arrivent à s'insérer dans différents secteurs d'importance capitale : éducation nationale, enseignement moyen et supérieur, diplomatie, imamat, prédication, politique. De même, les étudiants marocains formés à Dakar contribuent au développement de leurs pays. Les milliers de Sénégalais installés au Maroc n'ont jamais été inquiétés, tout comme les Marocains vivant au Sénégal.

Les déclarations des plus hautes autorités marocaines et sénégalaise, après les évènements de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, rassurent les populations des deux pays, l'Afrique, le monde arabo-islamique et le monde entier.

Ce sont des positions responsables qui fédèrent. Certes, comme toute relation millénaire, ce lien fraternel a pu traverser, ces derniers jours, des moments de complexité et de tensions qui, s'ils n'avaient pas été gérés avec calme et dextérité, auraient pu marquer un tournant stratégique indésirable. Cependant, la clairvoyance des deux commandements a transformé ces secousses en une opportunité de réaffirmer la robustesse de nos liens.

Face aux divergences d'appréciation qui peuvent survenir, les deux Chefs d'État ainsi que leurs premiers ministres, ont fait montre d'une maturité politique exemplaire, refusant de céder aux réactions épidermiques ou aux émotions de l'instant. Cette gestion sage et responsable rappelle que le partenariat sénégalo-marocain est un héritage sacré qu'il convient de préserver des aléas conjoncturels. L'épreuve s'est ainsi muée en une démonstration de force de cette amitié indéfectible.

La Section sénégalaise de la Fondation Mouhamed VI des Ulémas africains est un élément clé, une preuve tangible de l'exemplarité des liens entre les deux pays. La participation sénégalaise aux Drous al Hasanya, depuis des dizaines d'années avec la présence remarquée des confréries soufies, la participation des délégations marocaines aux grands évènements religieux du Sénégal, sont des exemples concrets traduisant la vitalité des liens entre les deux pays.

En somme, le Sénégal et le Maroc sont historiquement liés par des relations religieuses, spirituelles, culturelles, cultuelles, scientifiques, sociales et politiques. La diplomatie religieuse et spirituelle entre les deux pays originellement africains, consolide davantage ces liens cordiaux, privilégiés et exemplaires de longue durée que les méfaits du sport et les cas isolés ne peuvent et ne pourront aucunement impacter négativement.

La vitalité des relations entre le Royaume chérifien et le Sénégal est cimentée par des facteurs multidimensionnels. Elle se manifeste sur plusieurs angles ayant un impact direct sur la vie des citoyens des deux pays, au plan économique, social, religieux, spirituel dogmatique, confrérique, soufi, académique, éducatif et formatif.

Les liens historiques entre les deux pays constituent un véritable patrimoine, un trésor qu'il faut nécessairement et impérativement préserver et consolider pour les générations actuelles et futures. C'est un devoir individuel et collectif. En effet, nous sommes unis par le destin, l'histoire, la religion, la culture, la spiritualité, le dogme Ash'arite, le rite malikite et le soufisme d'al-Diounaydi.