Sénégal: Un prêt de 1,3 milliard de FCFA accordé à VisionFund Sénégal pour renforcer l'inclusion financière des femmes rurales

Proparco a accordé un financement de 1,3 milliard de FCFA (environ 2 millions d'euros) à VisionFund Sénégal (VFS), institution de microfinance spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs en milieu rural, en particulier les femmes, a-t-on appris de source officielle.

Ce financement, inscrit dans le cadre de l'initiative Food & Agriculture résilience mission (Farm), vise à soutenir le développement des activités de VisionFund Sénégal tout en consolidant son impact social, notamment en matière de réduction des inégalités de genre et de renforcement de la sécurité alimentaire. Selon les informations communiquées, 95 % des clients de VisionFund Sénégal sont des femmes vivant en milieu rural. L'institution, active depuis près de dix ans, intervient selon les principes de l'ONG World Vision Sénégal, membre du réseau international World Vision International, à travers son bras financier VisionFund International.

Pour le directeur régional Afrique de l'Ouest de Proparco, Sadio Dicko, ce partenariat marque une étape importante. « C'est une grande fierté pour Proparco d'accompagner VisionFund Sénégal. En moins d'une décennie, cette institution a bâti une expertise reconnue en allant à la rencontre des clientes là où elles se trouvent », a-t-il déclaré. Il a souligné que « l'autonomisation économique des femmes est une priorité absolue », estimant que « lorsqu'une femme entreprend, c'est tout un écosystème - familles et communautés - qui progresse ».

L'appui de Proparco intervient à un moment clé du développement de l'institution de microfinance, qui cherche à renforcer sa rentabilité tout en préservant son orientation sociale et son action en faveur des populations les plus vulnérables. VisionFund Sénégal s'appuie sur une méthodologie de crédit solidaire et communautaire, inspirée des tontines, afin de faciliter l'accès des femmes rurales à des services financiers adaptés. Le projet est d'ailleurs éligible au 2X Challenge, une initiative mondiale dédiée à l'autonomisation économique des femmes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La directrice de VisionFund Sénégal, Agnès Diene, a salué « un accompagnement stratégique » de Proparco. « À VisionFund Sénégal, le crédit n'est pas une fin en soi, mais un levier de dignité. En allant à la rencontre de nos clientes dans les zones rurales les plus enclavées, nous leur apportons bien plus qu'un prêt », a-t-elle affirmé.

« Nous leur donnons les moyens de devenir les architectes de leur propre destin et des moteurs du développement endogène. Ce partenariat nous permet de renforcer notre impact et de démontrer que la finance inclusive constitue l'un des socles d'un Sénégal résilient », a-t-elle ajouté.