Sénégal: Audience au Palais - Le groupe Planet One veut renforcer son partenariat avec le pays

Le Chef de l'État a accordé, ce mardi après-midi, une audience à une délégation du groupe Planet One, conduite par son Président-directeur général, Sanjeev Mansotra, renseigne la Présidence de la République.

Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur la volonté du groupe d'approfondir son partenariat avec le Gouvernement du Sénégal dans des secteurs jugés stratégiques pour le développement national. Les discussions ont notamment porté sur la formation professionnelle, considérée comme un levier essentiel pour améliorer l'employabilité des jeunes et renforcer le capital humain.

Les mines et l'agriculture ont également été au cœur des échanges. Les deux parties ont évoqué une approche axée sur la création de valeur, la transformation locale des ressources et la consolidation de la souveraineté économique du pays. L'objectif affiché est de favoriser des investissements structurants, capables de générer des emplois et de soutenir une croissance durable.