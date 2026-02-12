Sénégal: Grand Yoff - Un suspect arrêté pour association de malfaiteurs et vol avec arme blanche

Le commissariat d'arrondissement de Grand Yoff a interpellé, le 9 janvier 2026, un individu impliqué dans une affaire d'association de malfaiteurs et de vol en réunion avec usage d'arme blanche, a-t-on appris de source policière.

Selon un communiqué de la Police nationale, l'arrestation est intervenue à la suite d'une patrouille de sécurisation menée à hauteur du pont de Grand Yoff. Les éléments en patrouille ont été alertés par « les cris de détresse d'une victime », qui se trouvait « sous la menace directe d'une machette brandie par le suspect », lequel tentait de lui arracher son sac à main contenant un téléphone portable et divers effets personnels.

L'intervention des forces de l'ordre a donné lieu à une course-poursuite, au terme de laquelle le principal suspect a été « neutralisé et arrêté », alors qu'il était toujours en possession de son arme, précise la même source. Ses deux présumés complices ont toutefois réussi à prendre la fuite « en franchissant les glissières de sécurité de la route de l'aéroport pour se dissimuler dans les ruelles du quartier Grand Médine », indique le communiqué.