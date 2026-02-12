Sénégal: Grand Yoff - Un suspect arrêté pour association de malfaiteurs et vol avec arme blanche

11 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

Le commissariat d'arrondissement de Grand Yoff a interpellé, le 9 janvier 2026, un individu impliqué dans une affaire d'association de malfaiteurs et de vol en réunion avec usage d'arme blanche, a-t-on appris de source policière.

Selon un communiqué de la Police nationale, l'arrestation est intervenue à la suite d'une patrouille de sécurisation menée à hauteur du pont de Grand Yoff. Les éléments en patrouille ont été alertés par « les cris de détresse d'une victime », qui se trouvait « sous la menace directe d'une machette brandie par le suspect », lequel tentait de lui arracher son sac à main contenant un téléphone portable et divers effets personnels.

L'intervention des forces de l'ordre a donné lieu à une course-poursuite, au terme de laquelle le principal suspect a été « neutralisé et arrêté », alors qu'il était toujours en possession de son arme, précise la même source. Ses deux présumés complices ont toutefois réussi à prendre la fuite « en franchissant les glissières de sécurité de la route de l'aéroport pour se dissimuler dans les ruelles du quartier Grand Médine », indique le communiqué.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.