Cote d'Ivoire: Léticia Traoré-N'Cho offre 300 bandes dessinées aux élèves du Lycée municipal de Koumassi

L'auteure Léticia Traoré-N'Cho, a procédé à la distribution de sa bande dessinée « Slimane et Marie » au Lycée Municipal de Koumassi, le mercredi 11 février à Abidjan. Cette initiative éducative a été rendue possible grâce à l'appui de l'entreprise Petro Ivoire. Au total, 300 exemplaires, représentant le principal lot de dons effectués dans le cadre de cette action, ont été remis aux élèves. Cette distribution s'inscrit dans les activités de la Fondation LN Accissing Power, qui œuvre pour l'accompagnement des jeunes à travers l'éducation, la culture et la formation.

À travers cette bande dessinée, l'auteure dit souhaiter transmettre un message fort sur l'éducation financière dès le plus jeune âge. « La bande dessinée reste un outil pédagogique qui permet aux enfants de s'identifier plus facilement. C'est beaucoup plus ludique et plus simple d'apprendre en s'amusant », a-t-elle indiqué. Devant les élèves et l'administration du lycée, Léticia N'Cho-Traoré a présenté son œuvre et partagé les motivations qui l'ont inspirée.

À travers « Slimane et Marie », elle aborde des valeurs essentielles telles que le respect, la responsabilité, la persévérance et l'importance de faire de bons choix dans la vie, notamment en matière de gestion financière.

Représentant Petro Ivoire, Makendebou Marlène, assistante en charge de la communication, a encouragé les élèves à accorder une attention particulière à cet ouvrage. Selon elle, ce livre constitue un outil précieux pour leur formation personnelle et leur permettra de mieux orienter leurs décisions futures. « Aujourd'hui, nous avons la chance d'inculquer dès le bas âge des valeurs financières aux enfants », s'est-elle réjouie.

Les élèves ont également eu l'occasion d'échanger avec l'auteure sur le processus de création d'une bande dessinée et sur l'importance de la lecture dans leur parcours scolaire et personnel. À cette occasion, Emmanuella Néné Bi, élève en classe de 5e et représentante des élèves, a tenu à remercier la fondatrice pour cette initiative. Elle a indiqué que ce livre leur permettra d'apprendre de nouvelles notions, notamment sur la manière de mieux gérer l'argent au quotidien.