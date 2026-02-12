Congo-Brazzaville: Présidentielle - Visite médicale concluante pour le candidat Denis Sassou N'Guesso

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, candidat à la présidentielle de mars 2026, a passé la visite médicale le 11 février à la Cour constitutionnelle. Après les différents examens, un certificat médical lui a été délivré par le collège des médecins attestant sa bonne santé physique et mentale.

Le chef de l'État s'est ainsi conformé à la loi électorale qui, en son article 48, stipule : « Tout candidat doit faire une déclaration de candidature légalisée comprenant, entre autres, un certificat médical délivré par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle ».