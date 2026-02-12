Congo-Brazzaville: Présidentielle - Visite médicale concluante pour le candidat Denis Sassou N'Guesso

11 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Les Dépêches de Brazzaville

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, candidat à la présidentielle de mars 2026, a passé la visite médicale le 11 février à la Cour constitutionnelle. Après les différents examens, un certificat médical lui a été délivré par le collège des médecins attestant sa bonne santé physique et mentale.

Le chef de l'État s'est ainsi conformé à la loi électorale qui, en son article 48, stipule : « Tout candidat doit faire une déclaration de candidature légalisée comprenant, entre autres, un certificat médical délivré par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle ».

