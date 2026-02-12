Congo-Brazzaville: Gestion administrative des carrières - 218 713 textes signés entre 2021 et 2025

Dans le cadre de la gestion administrative des carrières des agents civils de l'Etat, 218 713 textes, toutes catégories confondues, ont été signés par le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, pour le compte du quinquennat finissant.

Le directeur de cabinet du ministre chargé de la Fonction publique, Christian Aboké Ndza, qui a annoncé le chiffre le 11 février à l'ouverture de la première Commission administrative paritaire de ce département ministériel, a précisé que tous ces textes ont été publiés par le Secrétariat général du gouvernement. « Cela démontre à suffisance qu'un travail de fond visant la satisfaction des usagers de la Fonction publique se fait dans le silence de nos locaux », a-t-il laissé entendre.

Au nombre des textes publiés, il y a les promotions, les avancements, les reclassements, la reconstitution de carrière, la révision des situations administratives et bien d'autres.