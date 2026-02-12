Sénégal: Ziguinchor - Le restaurant universitaire rouvre ses portes, jeudi (CROUS)

11 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Le restaurant universitaire du campus de Ziguinchor (sud) va rouvrir ses portes jeudi 12 février 2026, à partir du petit-déjeuner, après quarante-huit heures de fermeture, a annoncé, mercredi, la direction du centre régional des œuvres universitaires sociales de la capitale sud du Sénégal.

Dans un communiqué publié le même jour, la direction du CROUS de Ziguinchor précise que cette réouverture s'inscrit dans la continuité des missions de service social assurées par la structure au profit des étudiants de l'Université Assane Seck. Elle rappelle, par ailleurs, que le paiement du ticket de restauration demeure obligatoire, conformément aux règles en vigueur, afin de garantir durablement le bon fonctionnement du service. La direction du CROUS de Ziguinchor invite l'ensemble des étudiants au sens de la responsabilité et au respect des dispositions régissant les services sociaux universitaires.

