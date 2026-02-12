Sénégal: IA et IEF - Un dispositif de renforcement de capacité préconisé pour la maîtrise des processus budgétaires

Dakar — La directrice de la stratégie de l'antenne sénégalaise de l'ONG International Budget Partnership (IBP), Aminata Toli Fall, a invité, mercredi, le ministère de l'Education nationale à mettre en place un dispositif de renforcement de capacité pérenne, aligné sur les besoins spécifiques des inspections d'académie (IA) et des inspections de l'éducation et de la formation (IEF).

"On recommande vraiment de mettre en place un dispositif de renforcement des capacités qui soit pérenne et qui soit vraiment aligné sur les besoins spécifiques de chaque IA et de chaque IEF", a-t-elle déclaré lors d'un atelier de formation des gestionnaires du ministère de l'Education nationale sur le budget-programme. Selon Mme Fall, cette formation qui se déroule du 11 au 13 février se justifie par le fait que chaque région fait face à des contraintes différentes et variées en matière de gestion budgétaire.

"Il s'agit pour nous d'impulser un cadre de concertation et de dialogue au niveau déconcentré, qui permettrait de réunir, aujourd'hui, les collectivités territoriales, les acteurs de l'éducation à ce niveau, mais également tous les autres partenaires techniques institutionnels et acteurs des finances publiques qui sont au niveau local", a expliqué Aminata Toli Fall.

Elle considère qu'il est important d'appuyer davantage le ministère de l'Education nationale dans la mise en oeuvre et dans l'amélioration de la chaîne budgétaire, en matière de planification et d'exécution budgétaire, de reporting et de suivi dans l'exécution du budget-programme dont la mise en oeuvre "fait face à beaucoup de défis". Les défis en question concernent la maîtrise du cycle de planification et l'exécution budgétaire, des crédits étant alloués dans une optique de déconcentration, sans qu'il y ait nécessairement tout le dispositif de renforcement de capacités, a-t-elle ajouté.

Un tel dispositif, d'après la directrice de la stratégie de l'antenne sénégalaise de l'ONG International Budget Partnership (IBP) permettrait à ces nouveaux ordonnateurs de dépenses de pouvoir assurer une bonne planification en amont et une bonne exécution des crédits alloués, dans le respect des principes et à partir d'indicateurs de performance mesurables.

"Cet atelier vient à son heure, si l'on sait qu'il y a la mobilité des acteurs, surtout le top management au niveau déconcentré dont certains sont partis à la retraite", a souligné la coordinatrice de la cellule de coordination du contrôle de gestion au secrétariat général du ministère de l'Education nationale, Bassine Ndiaye.

Elle a noté qu'il y a, dans ces sens, "une nouvelle vague d'inspecteurs d'académie dans le secteur de l'éducation et de la formation qui ont besoin d'être renforcés en capacités sur ce budget-programme [...]". Elle rappelle que ces acteurs doivent élaborer des documents de planification, de programmation qui nécessitent d'être pris en compte dans un rapport de performance devant être présenté chaque année. Des inspecteurs d'académie et inspecteurs de l'éducation et de la formation de Pikine, Rufisque, Diourbel et Matam ont pris part à la rencontre.