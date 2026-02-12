Sénégal: Décès de Georges Déthié Diop - Le SYNPICS salue la mémoire d'un journaliste 'professionnel engagé et rigoureux'

Dakar — Le Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS) a rendu hommage, mercredi, à Georges Dethié, journaliste "professionnel engagé et rigoureux" du Groupe Futur Médias, décédé le même jour, à la suite d'un malaise.

"Sa carrière marquée par la constance, la probité et l'exigence professionnelle, ainsi que son engagement sans relâche au service d'une information responsable et crédible, constituent une perte immense pour la presse nationale", s'est ému le SYNPICS dans un communiqué transmis à l'APS. Le bureau exécutif du syndicat des professionnels des médias du Sénégal, qui dit avoir appris avec une "profonde affliction" le rappel à Dieu du journaliste, présente ses sincères condoléances à sa famille éplorée, à ses proches, à ses collègues du Groupe Futurs Médias, ainsi qu'à l'ensemble de la corporation médiatique.

Georges Déthié Diop officiait à RFM, une radio privée dakaroise, depuis près d'une vingtaine d'années, où il s'est imposé par son talent et sa voix reconnaissable entre mille. Georges Déthié Diop est passé au sein de cet organe par différents services, notamment culturel et politique. Depuis quelques temps, il animait l'émission politique dominicale de la RFM, le Grand jury.

Originaire de Ndiaganiao, dans le département de Mbour (ouest), il est issu de la 35e promotion (2007) du Centre d'Etudes des Sciences et Techniques de l'information (CESTI), l'école de formation des journalistes de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (UCAD). Egalement diplômé de l'Ecole des bibliothécaires, archivistes et documentalistes (EBAD) de l'UCAD, il a été un journaliste humble, professionnel et rigoureux, selon ses proches.