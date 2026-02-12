Ile Maurice: Huit verbalisations et une surveillance scrupuleuse

À l'approche de Maha Shivaratri, alors que des milliers de pèlerins convergent à pied vers le lac sacré de Grand-Bassin, la police a mis en place un important dispositif de surveillance à travers l'île afin d'assurer la sécurité des dévots et usagers de la route. Ainsi, pas moins de huit contraventions ont été dressées ces derniers jours pour «kanwars» surdimensionnés.

Le service de presse de la police rappelle que plusieurs accidents tragiques ont eu lieu durant les processions en 2023 et 2024 et ont motivé l'application de mesures renforcées encadrant les structures transportées, notamment les kanwars de très grande dimension. Ainsi, les Road Traffic (Control of Structures and Objects During Procession) Regulations 2025, ont été introduites, adoptées par la National Task Force pour les célébrations de Thaipoosam Cavadee et de Maha Shivaratri l'an dernier.

Ces règlements imposent des limites strictes : une hauteur maximale de troismètres à partir de l'asphalte, une largeur inférieure à deux mètres, une longueur plafonnée à cinq mètres et demi, l'interdiction d'utiliser des générateurs, sauf des batteries de 12 volts, l'interdiction de se reposer ou de s'endormir à l'intérieur d'une structure et la possibilité pour la police de saisir toute structure non conforme. En cas d'infraction, une amende pouvant atteindre Rs 10 000 est prévue.

Des patrouilles en zones stratégiques

Pour garantir le bon déroulement des processions, plusieurs divisions policières ont été mobilisées avec un service continu 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, notamment dans des zones stratégiques telles que Glen Park, Avalon, Bonne-Terre, GrandBois ou encore les principaux axes menant à Grand-Bassin. La police encourage vivement les pèlerins à adopter des mesures de prudence, à savoir porter des vêtements de couleur claire, utiliser des torches ou des lumières, et rester visibles sur les routes, particulièrement en soirée.

Le mardi 10 février, quatre incidents distincts relatifs à des kanwars surdimensionnés sur la voie publique ont été enregistrés par la police. Une intervention a eu lieu sur la route principale de Solitude vers 17h38. Des policiers en patrouille le long de cette route ont remarqué une procession d'environ 75 personnes, incluant hommes, femmes et enfants. Certains avançaient à pied tandis que d'autres accompagnaient des véhicules transportant un kanwar de taille imposante et se dirigeant vers Arsenal. Après l'avoir mesurée, les policiers ont constaté que la structure dépassait largement les limites autorisées.

L'organisateur principal, âgé de 31 ans, a été informé qu'il avait commis une infraction à la Road Traffic Act et les règlements de 2025. Ce dernier a tenté d'expliquer que la structure était encore plus grande et qu'ils l'avaient réduite mais qu'il leur était impossible de la réduire davantage. Il a été verbalisé.

À Triolet, une autre intervention concernait quatre membres du même groupe religieux, âgés de 21 à 28 ans. Ils ont été avertis que leur structure dépassait les dimensions autorisées. Ils l'ont reconnu et ont été verbalisés.

Plus tard dans la soirée, vers 20 heures, c'est une patrouille avisait au niveau du rondpoint de Riche-Terre, environ 65 pèlerins, dont des familles avec enfants, en direction de Port-Louis, avec un kanwar hors normes. L'organisateur de 31 ans a de nouveau été averti et verbalisé.

Rapatriement en remorqueur

La situation la plus délicate s'est produite plus tard à l'Immigration Square, Port-Louis, où plusieurs unités de police avaient été déployées. Sur place, près de 150 pèlerins étaient rassemblés autour d'une structure surdimensionnée. Lorsque la police est intervenue pour saisir le kanwar, une partie de la foule s'est montrée hostile, empêchant toute action. Les pèlerins ont refusé catégoriquement que les policiers saisissent le kanwar.

Un véhicule-remorqueur a finalement dû être sollicité afin de ramener cette structure à son point de départ. Pour éviter une bagarre et préserver l'ordre public, les autorités ont accepté que le kanwar soit escorté par des policiers. Des photos ont été prises par les équipes techniques présentes puis la foule s'est dispersée calmement. Vers une heure du matin, la structure avait été ramenée à Triolet.

La police réitère son appel à la responsabilité et à la collaboration des organisateurs et des pèlerins afin que ces célébrations religieuses se déroulent dans un esprit de paix, de dévotion et surtout de sécurité pour tous.