Ile Maurice: Erreurs de transcription, pièces et témoin manquants... la cour suspend les débats

La cour intermédiaire a été de nouveau appelée à statuer dans l'affaire impliquant Chandra Prakashsing Dip, poursuivi dans le cadre d'un vaste dossier de blanchiment et de détournement allégué d'environ Rs 80 millions au préjudice de l'ex-Bramer Banking Corporation Ltd, des faits remontant à 2011. Mais l'audience n'a pas permis d'avancer sur le fond du dossier. Dès l'appel de l'affaire, hier la défense a attiré l'attention de la cour sur l'absence du témoin qui devait être entendu. Ce qui a contraint la juridiction à revoir le déroulement prévu des débats.

Sur le plan procédural, des documents ont été communiqués en cour par la défense. Toutefois, la poursuite a indiqué que d'autres pièces restaient nécessaires pour compléter le dossier et permettre une progression ordonnée du procès. La défense a pris l'engagement formel de transmettre ces documents additionnels dans les délais requis.

L'audience a également été marquée par un point technique : des erreurs dans la transcription des précédentes audiences. Ces inexactitudes, relevées par les hommes de loi, doivent être amendées afin d'assurer la fiabilité du procès verbal, élément central dans cette affaire. Fait notable, ni la poursuite ni la défense n'avaient la transcription à disposition au moment des échanges, rendant toute correction immédiate impossible.

Face à ces contraintes, la cour a fixé au 18 février la séance consacrée à la correction formelle de la transcription, avant la suite des débats sur le fond. Si le témoin est présent à cette date, son audition pourra se tenir dans la foulée. Plus d'une décennie après les faits allégués, le magistrat Abdoul Rahim Tajoodeen a signifié son intention d'en finir au plus vite avec ce procès.

