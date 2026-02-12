Ile Maurice: Demande de suspension définitive du procès d'Adrien Duval - Décision le 29 avril

La cour de district de Rose-Hill devra trancher, le 29 avril prochain, une question lourde de conséquences judiciaires : le procès pénal intenté à Adrien Duval à propos d'un accident de la route survenu à Ébène en 2022 doit-il être définitivement interrompu ? La magistrate Veerabadran Mudaliar a réservé sa décision après avoir entendu, ce mardi, des arguments nourris de part et d'autre sur une motion réclamant une suspension définitive des procédures.

Dans cette demande formulée en faveur de son client, Me Jacques Panglose, Senior Counsel, a soutenu que la poursuite est entachée d'irrégularités si graves qu'elle ne permet plus un procès équitable et que le continuer porterait atteinte à l'intégrité du système judiciaire. Au cœur de son argumentaire : les enregistrements connus sous le nom de Moustass Leaks.

La défense s'appuie sur plusieurs conversations téléphoniques sur ces bandes audio diffusées sur YouTube, déjà écouter en cour lors d'une audience le 16 janvier dernier. Une transcription certifiée, produite par un officier de la Cour suprême, fait état d'échanges impliquant notamment l'ancien commissaire de police, Anil Kumar Dip. Selon Me Panglose, ces conversations révèlent des instructions données pour soumettre Adrien Duval à des tests d'alcoolémie et de stupéfiants, avec la menace d'un transfert aux Casernes centrales en cas de refus.

D'autres extraits évoqués en cour suggèrent des tentatives visant à influencer le témoignage de la victime de l'accident, notamment pour l'amener à affirmer qu'Adrien Duval se trouvait au volant au moment des faits. Une autre conversation fait référence à des pressions exercées sur un médecin de la clinique Wellkin, où Adrien Duval avait été conduit après l'accident, afin d'obtenir des informations médicales protégées.

Sur la question sensible de l'authenticité de ces enregistrements, la défense a rappelé que l'actuel Premier ministre, Navin Ramgoolam, a évoqué ces bandes à l'Assemblée nationale en février 2025, indiquant qu'elles avaient été expertisées. Une transcription certifiée du Hansard a été produite en cour. Selon Me Panglose, ces déclarations publiques confèrent un poids institutionnel à ces éléments.

Pour le bureau du Directeur des poursuites publiques, représenté par Me Damodar Bissessur, ces bandes ne peuvent toutefois servir de fondement à une décision aussi radicale. Il a souligné que les voix n'ont pas été formellement authentifiées et que leur contenu n'a pas de lien direct avec les preuves objectives dans cette affaire. Il soutient que l'existence de l'accident n'est pas contestée et que la défense n'a pas démontré de préjudice concret rendant le procès inéquitable.

Adrien Duval, avocat et ancien speaker de l'Assemblée nationale, est poursuivi après un accident survenu le 21 septembre 2022, à Ébène. Sa voiture avait percuté celle d'une femme de 56 ans, qui a été grièvement blessée. Il fait face à plusieurs chefs d'accusation - refus de se soumettre à un alcootest et à des prélèvements biologiques, conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale et blessures involontaires par imprudence. La décision attendue fin avril déterminera si cette affaire sera prise sur le fond ou s'arrêtera définitivement.