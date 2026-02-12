Afrique: Ousmane Sonko à Addis-Abeba, les 14 et 15 février, pour assister à la session ordinaire de l'Union africaine

11 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, mercredi, qu'il se rendra à Addis-Abeba, en Ethiopie, les 14 et 15 février pour représenter le président de la République, Bassirou Diomaye Faye à la 39ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Les dirigeants africains se pencheront sur plusieurs sujets dans la capitale éthiopienne qui abrite le siège de l'organisation continentale. Ce sommet de l'UA a pour thème annuel "Assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063".

