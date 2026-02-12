Congo-Kinshasa: Le nombre de maisons écroulées à la suite d'une pluie passe de 50 à plus de 300 à Kabambare

11 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le nombre de maisons détruites lors d'une pluie torrentielle est passé de 50 à 336 à Kabambare Centre, dans la province du Maniema.

Selon la société civile locale, cette situation a plongé de nombreuses familles dans une précarité extrême.

Les infrastructures éducatives et administratives sont également sévèrement touchées après cette averse, accompagnée de vents violents.

Selon le président de la société civile de Kabambare, Ndengo Assani Doris, l'ampleur des dégâts matériels est considérable et nécessite une intervention rapide.

Un bilan matériel lourd

Le rapport provisoire de la société civile et le conseil de sécurité local dénombre 336 maisons écroulées ou complètement démolies.

Selon le même document, six établissements scolaires sont fortement endommagés (EP Ndandalukala, EP Kabambare, EP Kalume, Institut Kabambare, Institut Uriti, Institut Namoya) ainsi que plusieurs bureaux administratifs touchés, dont le bureau du territoire, celui de la sous-division de l'EPST, et le cadastre.

Appel à une intervention urgente

Face à cette situation, le président de la société civile locale Doris Ndengo Assani, tire la sonnette d'alarme :

« De nombreuses familles se retrouvent sans abri et la scolarité des enfants est gravement compromise. Les élèves étudient sous les manguiers ».

La société civile lance un cri d'alarme en direction du gouvernement provincial, des organisations non gouvernementales (ONG) et des députés élus du territoire de Kabambare pour une assistance humanitaire urgente en faveur des sinistrés.

