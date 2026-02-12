Congo-Kinshasa: Le Conseil provincial de la jeunesse du Kasaï-Central initie la création d'un fonds d'appui aux ASBL

Dans le but de booster l'entrepreneuriat des jeunes, le Conseil provincial de la jeunesse du Kasaï-Central a initié la création d'un fonds local destiné à soutenir les associations sans but lucratif (ASBL).

Le président du Conseil provincial de la jeunesse a fait cette annonce mardi 10 février, à Kananga, lors d'une réunion stratégique réunissant les responsables de structures et d'ONG de jeunesse.

Emmanuel Kabangu a indiqué que cette initiative vise à surmonter les obstacles financiers qui freinent le développement de leurs projets.

Un mécanisme de rotation pour l'autonomie

Ce fonds de soutien fonctionnera sur un système de rotation, avec pour ambition de favoriser l'autonomie financière des structures bénéficiaires.

« Cette initiative est née du constat des exigences imposées par les bailleurs de fonds et les agences de financement, qui demandent aux organisations des capacités avérées de gestion et d'autofinancement », a-t-il expliqué.

Lutter contre la précarité et le financement partisan

Le Conseil provincial de la jeunesse souhaite également mettre fin aux pratiques de financement à des fins partisanes, qui maintiennent plusieurs structures dans la précarité.

Pour y remédier, le Conseil accompagnera les organisations adhérentes dans l'ouverture de comptes bancaires professionnels.

L'objectif à long terme est ambitieux : d'ici 2028, au moins cinquante structures devraient acquérir la capacité de s'autofinancer et de contribuer activement au développement durable de la province. Pour cette première phase, le projet concerne prioritairement les structures membres du Conseil provincial de la jeunesse.