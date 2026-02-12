Sénégal: Le chef de l'Etat veut un 'Plan Diomaye pour le Sénégal oriental'

Dakar — Le chef de l'Etat veut un plan spécial dénommé "Plan Diomaye pour le Sénégal oriental", afin de résorber le déficit infrastructurel et d'assurer une présence plus marquée de l'Etat dans les régions de Tambacounda et de Kédougou, indique le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.

Le texte souligne que le président de la République a demandé au Premier ministre de "travailler avec tous les acteurs sur l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme spécial d'investissement dénommé +Plan Diomaye pour le Sénégal oriental+ afin de résorber le déficit infrastructurel et assurer une présence plus marquée de l'Etat dans la zone est du pays". Une proposition faisant suite à sa tournée économique à Tambacounda et Kédougou, du 5 au 8 février derniers.

Rappelant le "vaste potentiel économique" du Sénégal oriental, érigé en Pôle de développement prioritaire dans l'Agenda national de transformation, il a demandé au gouvernement "d'accélérer l'exécution des projets relatifs à la construction d'écoles, de lycées, de l'Université du Sénégal oriental, des ISEP, de l'hôpital de Bakel, de bâtiments administratifs et d'autres édifices publics", rapporte le texte signé par la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye.

De même, Bassirou Diomaye Faye a souligné l'importance de l'accélération de l'électrification des villages et de l'accès à l'eau potable des populations, du renforcement de la couverture sécuritaire ainsi que du désenclavement routier, aérien et numérique de la Zone Est du pays, notamment la région de Kédougou.

Le chef de l'Etat a demandé au Premier ministre de veiller à la relance des chemins de fer sur l'axe Dakar-Kidira et à l'aménagement fonctionnel du Port sec à Tambacounda, rapporte Marie Rose Khady Fatou Faye, également secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargée des Relations avec les institutions.

Le président de la République a par ailleurs insisté sur "l'encadrement du développement urbain, le soutien au secteur privé local, la maitrise stratégique et la surveillance systématique de l'exploitation minière, aurifère en particulier, ainsi que la valorisation du Parc national NiokoloKoba, dans le cadre de la relance de la destination touristique Sénégal", lit-on dans le communiqué.