Sénégal: Air Sénégal - Un délai de trente jours pour mettre en œuvre les mesures prises en avril dernier

Dakar — Le Premier ministre a donné un délai de trente jours au ministre des Transports terrestres et aériens pour mettre en œuvre les mesures prises lors du conseil interministériel consacré en avril dernier au transport aérien, à la compagnie Air Sénégal notamment, annonce le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.

Ousmane Sonko "a donné un délai de trente jours au ministre des Transports terrestres et aériens pour matérialis[er] les mesures phares du conseil interministériel consacré" au transport aérien, rapporte la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye. Il s'agira "notamment de veiller à la finalisation et à la mise en oeuvre accélérée du plan de redressement opérationnel complet, au lancement effectif de l'opération de refinancement, à la présentation d'une proposition détaillée de recapitalisation définitive et à la réalisation de l'audit de rationalisation", précise-t-elle.

Selon Mme Faye, le Premier ministre a parlé aux membres du gouvernement des difficultés auxquelles est confrontée la compagnie nationale de transport aérien. Des difficultés "dépassant le bilan d'une compagnie aérienne", dans la mesure où elles sont liées à "l'image du Sénégal dans le monde, [à] sa connectivité stratégique, [à] son attractivité touristique et économique, [au] lien vital avec la diaspora et [à] la confiance des partenaires". Le communiqué du Conseil des ministres évoque aussi "l'adoption d'[un] plan correctif" de la compagnie de transport aérien.

"Le Premier ministre demande également au ministre des Finances de travailler à la mobilisation urgente des ressources nécessaires pour l'apurement [...] des engagements exigibles et incontournables d'Air Sénégal envers des fournisseurs essentiels à son fonctionnement, afin de garantir la continuité du service public aérien", note Marie Rose Faye, également secrétaire d'État chargée des Relations avec les institutions. Il s'agira d"'un redéploiement budgétaire exceptionnel et justifié", précise-t-elle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres