Sénégal: Crise universitaire - Le chef de l'Etat présente ses condoléances et appelle à assoir un 'dialogue permanent'

Dakar — Le président Bassirou Diomaye Faye s'est incliné, mercredi, devant la mémoire de l'étudiant Abdoulaye Ba, décédé, lundi, dans les affrontements avec les forces de l'ordre, invitant à un dialogue permanent entre les acteurs du secteur, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Il a instruit le gouvernement "d'assoir un dialogue permanent avec toutes les composantes de la communauté universitaire afin de respecter les calendriers académiques et les prescriptions du système LMD", lit-on dans le texte. Auparavant le chef de l'Etat s'est incliné devant la mémoire de l'étudiant Abdoulaye Ba.

Le chef de l'Etat a présenté ses condoléances à "la famille éplorée, à la communautaire universitaire et à tout le peuple sénégalais" à la suite du décès, lundi, de ce pensionnaire de la Faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop, lors d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre dans le campus social. Bassirou Diomaye Faye a également appelé au respect des "règles de gouvernance administrative, budgétaire et financière des universités publiques et centres des œuvres sociales".

Il a invité à la "modernisation et à la stabilité" du secteur de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, "facteur clé de l'excellence universitaire et de succès de la mise en oeuvre de la vision Sénégal 2050". Le président Faye a, en effet, rappelé le "caractère névralgique" du secteur, soulignant "la récurrence des crises systémiques et la complexité des problématiques et des solutions". Il a demandé d'aligner le système d'enseignement supérieur et de la recherche "au niveau des meilleurs standards internationaux".