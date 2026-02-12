Sénégal: Ramadan et Carême - Bassirou Diomaye Faye pour un approvisionnement 'correct' du marché en denrées alimentaires

Dakar — Le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye a demandé, mercredi, au gouvernement de prendre les "mesures appropriées" pour assurer un approvisionnement "correct" des marchés et la stabilité des denrées alimentaires tout au long du ramadan et du Carême.

"[...] Il instruit le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue d'assurer un approvisionnement correct des marchés ainsi que la stabilité des prix des denrées et produits de première nécessité", lit-on notamment dans le communiqué du Conseil des ministres. Le président Faye a également demandé un déploiement des "dispositifs publics dédiés de soutien aux ménages et aux groupes les plus vulnérables", rappelant que "le mois de Ramadan et la période de Carême constituent des moments forts de ferveur religieuse, de communion et de solidarité".

Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs demandé au Premier ministre, Ousmane Sonko, et au ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, de "veiller à l'accomplissement de toutes les diligences requises des acteurs publics et des opérateurs privés, afin d'assurer l'organisation, dans les meilleures conditions, de l'édition 2026 du pèlerinage aux Lieux saints [de l'islam]".