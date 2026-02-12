Sénégal: Halwar - La chambre de naissance et le lieu de retraite de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, points d'attraction des fidèles

Halwar — La chambre de naissance et le lieu de retraite spirituelle de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, situés à Halwar, dans le département de Podor (nord), constituent des hauts lieux de recueillement et de convergence pour des milliers de fidèles venus du Sénégal et de la sous-région, a constaté l'APS.

Chaque année, à l'occasion du Gamou et d'autres événements religieux dédiés au vénéré guide religieux et figure majeure de la confrérie Tidiane en Afrique de l'ouest, ces sites historiques enregistrent une forte affluence de pèlerins. Hommes, femmes et jeunes s'y rendent pour se recueillir, prier et se ressourcer spirituellement. La chambre de naissance de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, conservée avec soin par ses descendants et les responsables religieux locaux, demeure un symbole fort de son héritage spirituel et intellectuel.

Les visiteurs y observent des moments de silence et de méditation, marquant leur attachement à l'oeuvre et à l'enseignement de cette figure emblématique de la Tidjania. Non loin de là, le lieu de retraite spirituelle où Cheikh Oumar Foutiyou Tall se retirait pour la prière et la méditation est également bien visitée. Pour de nombreux fidèles, cet espace incarne la dimension mystique et ascétique de l'homme religieux, reconnu pour son érudition, son engagement religieux et son influence dans la propagation de l'islam en Afrique de l'Ouest.

Journaliste et animateur à Pindi TV, Mody Ba estime que Cheikh Oumar Tall a grandement contribué au rayonnement de l'islam, aussi bien au Sénégal qu'en Afrique. "Il a marqué durablement la Oummah islamique. De près ou de loin, beaucoup d'initiatives religieuses s'inspirent de son oeuvre. Venir prier dans ces lieux n'est pas une opportunité qui se présente tous les jours. Chaque fois que l'occasion se présente, nous en profitons pour accomplir ce devoir spirituel", a-t-il témoigné.

Venu de Ndioum, Amadou Tidiane Kane décrit Cheikh Oumar Tall comme un "homme multidimensionnel" qui a profondément marqué la Tarikha Tidiane. En tant que fidèle, il dit "ne pouvoir en aucun cas rater" ces moments de dévotion, de prière et de recueillement. De son côté, Oumar Ba, originaire de Thiéwlé, dans la commune de Ndiayène Pendao souligne que le guide religieux appartient à toutes les couches sociales, qu'il s'agisse des acteurs politiques, des religieux ou de autres composantes de la société.

Selon lui, le choix d'Alwar comme lieu d'ancrage et d'affirmation de son appartenance constitue un symbole de reconnaissance et de fierté pour ses origines, un exemple qui, dit-il, devrait inspirer les jeunes du terroir . Des responsables religieux de la localité soulignent que ces sites participent au rayonnement spirituel d'Alwar et contribuent à renforcer les liens entre les différentes communautés Tidiane. Ils appellent à la préservation et à la valorisation de ce patrimoine religieux, qui constitue, selon eux, un "pan important de l'histoire islamique du Sénégal".

Au-delà de leur portée spirituelle, ces lieux représentent également un potentiel touristique et culturel pour le département de Podor, où autorités locales et acteurs communautaires envisagent des initiatives visant à améliorer l'accueil des visiteurs et à promouvoir ce patrimoine religieux. De par leur importance, ces deux lieux demeurent ainsi des repères majeurs de la mémoire collective et de la foi pour des milliers de disciples.