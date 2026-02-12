Afrique: A Ziguinchor, le trophée de la CAN est célébré comme un symbole 'd'engagement et de courage'

Ziguinchor — Les autorités administratives, territoriales et sportives de Ziguinchor (sud) ont célébré, mercredi, la présentation du trophée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), remportée par l'équipe nationale du Sénégal, lors d'une cérémonie marquée par des hommages appuyés aux Lions et un appel à renouveler l'exploit lors de la prochaine Coupe du monde.

Accueilli par le gouverneur adjoint chargé du développement, Alsény Bangoura, le trophée continental a été présenté comme un symbole de "détermination, d'engagement et de courage ", des valeurs que les intervenants ont exhorté les populations à cultiver dans tous les secteurs d'activité. "Cette deuxième étoile nous a procuré énormément de bonheur. Elle est le fruit d'un travail rigoureux, d'un encadrement efficace et du leadership d'un coach exemplaire ", a souligné M. Bangoura, saluant la continuité dans la construction de l'équipe nationale et invitant les Sénégalais à s'inspirer de cet esprit de dépassement.

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a, pour sa part, magnifié la contribution de la Casamance, et particulièrement de Ziguinchor, à la conquête du titre continental, rappelant la présence de plusieurs joueurs originaires de la région au sein de la sélection nationale. Il a également salué les figures emblématiques du football local ainsi que les acteurs régionaux qui oeuvrent à la promotion de la discipline. "Bientôt, nous serons à l'assaut du monde. Nous sollicitons vos prières pour que l'équipe nationale puisse revenir avec la Coupe du monde ", a-t-il déclaré.

Le président du Conseil départemental de Ziguinchor, Georges Massaly, a estimé que cette victoire a hissé le Sénégal "au firmament des grandes nations du football", évoquant un sacre porteur d'un message de résilience et de refus de la fatalité. Représentant le président de la Ligue régionale de football, Fadel Mbaye a qualifié la présence du trophée dans la région de "moment d'une portée exceptionnelle ", soulignant qu'il est "le fruit des efforts conjugués des ligues, districts, clubs, encadreurs et bénévoles".

Il a invité les jeunes sportifs à faire preuve de discipline et de persévérance, tout en rappelant que le sport demeure "un facteur d'unité, de cohésion et d'espoir". La cérémonie, marquée par une forte mobilisation des autorités administratives, civiles et militaires ainsi que des acteurs du mouvement sportif, s'inscrit dans le cadre de la tournée nationale de présentation du trophée continental. Les différents intervenants ont unanimement formulé des prières et des vœux pour un nouveau sacre du Sénégal sur la scène mondiale.