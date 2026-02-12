Sénégal: Mort de Abdoulaye Ba - Ousmane Sonko parle d'une 'tragédie' et appelle à situer 'toutes les responsabilités'

Dakar — Le Premier ministre Ousmane Sonko a déploré, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, l'usage de la violence ayant conduit à la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, invitant le ministre de la justice à veiller aux suites judiciaires y afférentes.

A la suite du chef de l'Etat, le Premier ministre a exprimé "sa profonde tristesse à la suite de la mort tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba et présenté ses condoléances à sa famille, à la communauté universitaire et au peuple tout entier", selon le communiqué du Conseil des ministres. Abdoulaye Ba est décédé lundi, lors des échauffourées entre étudiants et forces de l'ordre dans le campus social de l'Université Cheikh Anta Diop.

Ousmane Sonko, relativement à la crise dans les universités, notamment celle de Cheikh Anta Diop de Dakar, a "déploré l'usage de la violence", invitant la ministre de la Justice, Yassine Fall, à "veiller aux suites judiciaires y afférentes", ajoute la source. Le chef du gouvernement a appelé à faire établir "toutes les responsabilités en général et, les circonstances de ce décès, en particulier" de l'étudiant en deuxième année en médecine, lit-on dans le communiqué sanctionnant la réunion hebdomadaire.

Devant cette crise dans les universités, Ousmane Sonko a noté "la nécessité de poursuivre les réformes engagées des universités et a encouragé le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans ce sens". Il a également demandé au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de continuer à veiller à la "sécurisation et à la pacification complète" des espaces universitaires.