Sénégal: Coupe du Sénégal - TFC, Casa Sports et Jamono de Fatick rejoignent Oslo en huitièmes de finale

Dakar — Teungueth FC (TFC), Casa Sports et Jamono de Fatick ont rejoint Oslo FA, mercredi, en se qualifiant aux huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal.

TFC a éliminé (1-0) le Stade de Mbour dans l'un des duels entre clubs pensionnaires de la Ligue 1, des seizièmes de finale de la Coupe du Sénégal. A domicile, au stade Ngalandou Diouf, les Rufisquois ont validé leur qualification grâce au but du Gambien Ibrahima Seckan (45e). Comme Teungueth FC, le Casa Sports a obtenu sa qualification devant AS Bambey, grâce à un autre Gambien, Ansumana Samoura.

Le leader de la Ligue 2, l'AS Douanes, a été éliminé (1-2) par Jamono de Fatick, au stade Massène Sène. L'équipe de Fatick est l'actuel septième de la Ligue 2. Mardi, Oslo FA a écarté aux tirs au but (8-7) AS Kaffrine. A l'issue du temps réglementaire, les deux équipes de la Ligue 2 étaient à égalité (0-0). Les 16es de finale de la Coupe nationale se poursuivent jeudi.

Le tenant du titre, Génération Foot (GF), se déplace, jeudi, à Rufisque, pour affronter l'AJEL, dans la cadre de l'affiche phare des 16es de finale de la Coupe nationale. L'AJEL va défier GF, après son faux bond de dimanche dernier face à la Linguère, en championnat, tandis que les académiciens vont essayer de poursuivre à l'extérieur leur parcours pour conserver leur titre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Voici les résultats déjà enregistrés des 16es de finale de la Coupe du Sénégal :

Oslo FA (L2)-AS Kaffrine (L2) : 8 tirs au but à 7

Teungueth FC (L1)-Stade de Mbour (L1) : 1-0

Jamono de Fatick (L2)-AS Douanes (L2) : 2-1

Casa Sports (L1)-AS Bambey (L2) : 1-0

Voici la suite du programme des 16es de finale de la Coupe du Sénégal :

- Jeudi : JA (N1)-HLM (L1), DUC (L2)-Hayoo Agnam (N1), AJEL (L1)-GF (L1), US Gorée (L1)-RS Yoff (N1), DSC (L1)-Linguère (L1), Avenir de Mbacké (N2)-USC (N1), Don Bosco (N1)-Sonacos (L1), Diambars (L2)-Thiès FC (L2), Essamaye (L2)-ASC Cambérène (L1), Penc (DR)-AS Pikine (L1), Pout SC (DR)-Ajamaat (N1), Académie Mawade Wade (DR)-Guédiawaye FC (L1).