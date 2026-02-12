Sénégal: Halwar - Affluence à la ziarra annuelle de Cheikh Oumar Foutiyou Tall

Podor — Plusieurs fidèles musulmans, venus de différentes localités du Sénégal et de la sous-région, ont convergé mercredi vers Halwar, village natal d'El Hadji Oumar Tall, grande figure de l'islam et de la confrérie tidiane en Afrique de l'Ouest, à l'occasion de la ziarra annuelle organisée en sa mémoire.

Dès les premières heures de la matinée, des convois de pèlerins ont rallié cette localité située dans le département de Podor, au nord du pays pour prendre part aux différentes activités religieuses inscrites au programme, notamment des séances de récital du Coran, des chants religieux et des conférences axées sur la vie et l'oeuvre de cet érudit et conquérant musulman du XIXe siècle.

Dans leurs prêches, les guides religieux sont beaucoup attardés sur le legs spirituel et intellectuel de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, mettant en exergue son engagement pour la diffusion de l'islam, la quête du savoir ainsi que les valeurs de paix, de solidarité et de justice. Venue de Lérabé, Aminata Sow a exprimé, comme plusieurs pèlerins, sa satisfaction de prendre part à cette rencontre spirituelle.

"Je suis venue pour moi, pour ma famille et pour tous mes proches. Cheikh Oumar est un guide spirituel de renommée internationale. Nous voulons profiter de sa baraka", a-t-elle déclaré. La Ziarra annuelle de Halwar s'affirme, au fil des années, comme un rendez-vous religieux majeur, drainant des milliers de fidèles venus se recueillir et renouveler leur attachement aux enseignements de Cheikh Oumar Foutiyou Tall.

Dahirou Diallo, membre du comité d'organisation, a salué la parfaite organisation de l'événement ainsi que la discipline dont ont fait preuve les fidèles tout au long du rassemblement. Il s'est aussi félicité des dispositions prises par autorités administratives et territoriales allant dans le sens d'assurer le bon déroulement de la manifestation religieuse, notamment en matière de sécurité, de santé et de gestion des flux de pèlerins.