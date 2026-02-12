Afrique de l'Est: Le Ministre des AE reçoit l'envoyé spécial de l'ONU pour la Corne de l'Afrique

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, ambassadeur Mohieddin Salem Ahmed, a reçu mercredi à sa résidence au palais présidentiel à Addis-Abeba M. Kwang Kong, envoyé spécial des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique.

Les deux parties ont échangé les points de vue sur la situation au Soudan, qui affecte indéniablement la situation dans la Corne de l'Afrique, et les points de vue ont convergé sur la nécessité de régler les racines des crises qui entourent la Corne de l'Afrique, de rejeter la violence, de préserver les principes de souveraineté des États garantis par les conventions et les coutumes internationales, et de condamner les ingérences étrangères dans les affaires locales et régionales qui servent les intérêts des pays et des peuples.

M. Kwang Kong a exprimé son inquiétude vis-à-vis des attaques répétées par la milice de soutien rapide contre les convois humanitaires, citant notamment la dernière attaque contre un convoi de l'Organisation alimentaire mondiale.

De son côté, le ministre Salem a regretté ce qui s'est passé et a affirmé que la situation sur le terrain progressait de manière à garantir le rétablissement du contrôle des forces armées sur l'ensemble du territoire national soudanais.

Il a souligné l'importance pour les Nations unies de faire pression sur les financiers et les supporters de la milice afin qu'ils cessent d'attiser la guerre imposée sur le Soudan et au peuple soudanais qui se bat pour survivre.

Il a exhorté l'envoyé spécial des Nations unies pour la Corne de l'Afrique à appeler les choses par leur nom et à confronter les supporters de la milice à leurs crimes observés et documentés par les Nations Unies.