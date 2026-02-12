Cote d'Ivoire: Gestion des déchets solides dans le grand Abidjan - Vers l'adoption d'un schéma directeur approprié

La troisième réunion du comité conjoint de coordination du Projet de planification et d'amélioration de la gestion durable des déchets solides dans le grand Abidjan s'est tenue le 11 février, à Cocody. C'était en présence de plusieurs responsables de l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica).

Dans le cadre de l'assainissement et de la gestion efficiente des déchets solides, il est prévu la réalisation d'un schéma directeur. Cela, en tenant compte des réalités du terrain, notamment la quantité des déchets produits dans chaque commune. Le directeur général de la Salubrité, Lazéni Ouattara, responsable dudit projet, s'est félicité de la tenue de la rencontre qui a permis de lever certaines équivoques.

Il a rassuré les partenaires que tout sera mis en œuvre pour atteindre l'objectif qui est l'adoption par le gouvernement ivoirien du schéma directeur de gestion des déchets solides à Abidjan. « Il est important que nous ayons une boussole qui nous oriente. C'est une première non seulement pour Abidjan, mais pour la sous-région », a-t-il déclaré.

Au nom du ministre, il a remercié la Jica pour son soutien et promis d'accélérer le processus pour le démarrage de la phase pilote. Wakabyashi Motoharu de la Jica Côte d'Ivoire a souligné que le schéma directeur vise surtout à renforcer les services de collecte dans les communes retenues, en vue de préserver le cadre de vie. Selon lui, la pré-collecte, avec les charges sauvages, est un véritable problème dans le grand Abidjan.

À l'en croire, pour améliorer les services externalisés, il faut étendre l'intervention des opérateurs privés à toutes les communes du District autonome d'Abidjan, examiner les services des opérateurs privés (la gestion minutieuse de la pré-collecte), réduire les déchets et promouvoir le recyclage. Il a également proposé l'amélioration des contrats actuels de collecte avec les opérateurs privés. Cela, en gérant, contrôlant rigoureusement la pré-collecte et en ajoutant la responsabilité de la réduction et du recyclage des déchets aux charges des opérateurs.