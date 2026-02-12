Cote d'Ivoire: Gestion budgétaire - Les objectifs de la direction du contrôle financier atteints en 2025

Le Directeur du contrôle financier (Dcf), N'Da Kacou Ange, a déclaré, le mercredi 11 février, à Abidjan les II Plateaux, que 2025 a été une année doublement électorale avec toutes les contingences que cela peut occasionner en matière de contrôle et de dépense publique. « Malgré ce contexte particulier, la direction du contrôle financier a pu atteindre ses objectifs », a-t-il déclaré.

Il s'exprimait à l'occasion de la rentrée solennelle de cette direction qui se tient du 10 au 12 février, sur le thème : « Maîtrise des risques et efficacité de la dépense publique : contribution du contrôleur financier ». Le Dcf a exprimé sa gratitude au ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, pour tout l'appui institutionnel et pour son acceptation de la tenue de cette rentrée solennelle. Il a souligné que 2025 a été une année pleine de satisfactions. Car plusieurs chantiers amorcés ont pu se consolider et de nouveaux ont pu s'ouvrir.

Il en veut pour preuve le séminaire-bilan qui a pu se tenir avec l'ensemble des ministères. Lequel séminaire-bilan est une action clé dans le cadre de la réforme budgétaire et de la gestion orientée sur la performance dans laquelle s'est inscrit l'Etat de Côte d'Ivoire. En outre, les missions de contrôle ont pu être poursuivies et font partie de la réforme budgétaire.

« Nous avons pu, après toutes les études, les réformes, les clarifications de cette matière nouvelle dans le giron administratif pour l'année 2025, démarrer de manière effective l'évaluation des dispositifs de contrôle interne budgétaire avec le ministère de la Communication comme ministère pilote », a affirmé le directeur du contrôle financier, précisant que sa structure a pu réaliser plusieurs de ses challenges.

C'est pourquoi il a félicité tous les contrôleurs financiers et leurs collaborateurs pour le travail abattu en dépit des difficultés. « En matière de gestion orientée vers le résultat, on ne peut s'abriter derrière l'absence de moyens, de ressources pour justifier la non-atteinte des résultats. Je me satisfais que l'ensemble des contrôleurs financiers aient intégré ces paradigmes dans leur fonctionnement. Ce qui leur permet, malgré les difficultés que nous connaissons, malgré les réalités qui sont les leurs, d'arriver à atteindre les objectifs qui sont les leurs à la fin de la journée », s'est-il félicité.

Pour le directeur du contrôle financier, 2026 est une année de challenges, de professionnalisme, de résultats, de maîtrise dans tous les domaines. « Nous avons achevé beaucoup de chantiers de réfection, beaucoup de phases pilotes, beaucoup de premières vagues. En 2026, nous allons aborder ces activités avec l'expérience. Nous poursuivrons avec encore plus d'efficacité. Nous allons renforcer notre capacité à identifier les risques à travers la réalisation, la consolidation et la publication des matrices de risques. Nous allons renforcer notre capacité à rendre compte », a promis le directeur du contrôle financier.