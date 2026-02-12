Cote d'Ivoire: Appui aux actions sociales - L'Ong Femmes de Salem Internationale célèbre ses partenaires financiers

L'Organisation non gouvernementale Femmes de Salem Internationale a placé la reconnaissance au coeur de deux journées d'activités, marquées par une ambiance festive et haute en couleur. Les 6 et 7 février 2026, à la Riviera-Bonoumin, entre sons et rythmes du terroir, la structure dirigée par Bintou Boussou Coulibaly a exprimé sa gratitude à l'endroit de ses partenaires nationaux et internationaux, dont l'engagement soutient depuis des années ses actions sociales en faveur des populations les plus vulnérables.

La première journée a été consacrée à l'inauguration du Centre d'accueil et de transit de l'ONG, acquis grâce à l'appui financier du partenaire américain Project Rescue. Ce nouvel espace vient renforcer, selon Bintou Boussou Coulibaly, le dispositif d'accompagnement des jeunes filles et des femmes en situation de vulnérabilité, notamment les survivantes de la traite des personnes. La seconde journée a donné lieu à la cérémonie officielle de reconnaissance, point d'orgue de la célébration.

Aux côtés de la présidente de l'ONG, un parterre d'invités, notamment des représentants des ministères en charge de la Femme ; de la Solidarité ; de la Santé et de l'Emploi, des organismes publics partenaires tels que le Programme pays de renforcement des capacités (PPRC) et la mairie de Cocody, sans oublier le Groupe des époux et épouses de chefs de missions diplomatiques (Gecmd-CI).

Les partenaires internationaux, dont Project Rescue et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), les ONG sœurs, ainsi que les parrains et marraines des enfants du Centre Salem de Boussoukro, ont également pris part à la célébration. L'un des moments forts de la rencontre a été la remise de trophées de distinction aux partenaires, symbole d'une collaboration bâtie sur la confiance. « Merci du fond du cœur pour votre engagement », a déclaré Bintou Boussou Coulibaly, saluant 24 années de marche commune.

Créée le 11 janvier 2002, l'ONG Femmes de Salem Internationale œuvre pour l'autonomisation des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, la protection de la petite enfance en milieu rural, ainsi que pour la cohésion sociale. À court et moyen termes, l'ONG ambitionne de renforcer le Centre Salem de Boussoukro, d'implanter de nouvelles garderies rurales et d'intensifier la resocialisation des bénéficiaires. Un cap qu'elle entend poursuivre avec ses partenaires actuels et futurs.