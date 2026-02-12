Cote d'Ivoire: Empt - Kandia Camara booste le moral des enfants de troupe

La présidente du Sénat, Kandia Camara, apporte son soutien aux pensionnaires de l'Ecole militaire préparatoire technique (Empt).

Marraine de la 55e semaine culturelle et sportive de l'enfant de troupe, dont l'ouverture s'est tenue le samedi 7 février, au sein de cette prestigieuse école à Bingerville, la figure principale de la Chambre haute du Parlement a communié avec ses filleuls.

Elle a profité de cette occasion pour exhorter ses protégés à faire preuve de rigueur et de discipline tout au long de leur formation. Elle a rappelé que la culture et le sport contribuent à forger des citoyens équilibrés et responsables.

La présidente du Sénat a, par ailleurs, formulé le vœu que cette semaine culturelle soit un moment de dépassement de soi, de fraternité et d'émulation saine.

Kandia Camara a indiqué que cet évènement a une portée symbolique, d'autant plus qu'il célèbre une institution d'excellence dédiée à la formation intégrale de la jeunesse ivoirienne, fondée sur la discipline, l'honneur, l'amour de la patrie et les valeurs républicaines.

Parlant du thème de cette édition, "Nouvelle ère d'excellence à l'Empt", la marraine a affirmé qu'il s'inscrit pleinement dans l'ambition nationale du Chef de l'État de bâtir une Côte d'Ivoire forte, stable et prospère, portée par des élites disciplinées et compétentes.

Elle a donc salué la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, Chef suprême des armées, visant à renforcer l'excellence et la performance du dispositif de formation militaire.

Elle a aussi rendu hommage au vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara ainsi qu'à l'ensemble du commandement, aux encadreurs, aux enseignants et au personnel de l'Empt, tout en réaffirmant l'engagement du Sénat aux côtés des institutions d'excellence.

Le commandant de l'Empt de Bingerville, le colonel Blé Tanouhé Séraphin, a exprimé sa profonde gratitude à la présidente du Sénat pour son engagement en faveur de l'éducation et de la jeunesse ainsi qu'aux hautes autorités militaires pour leur soutien constant à l'institution.

Il a rappelé que cette semaine, instaurée depuis l'année scolaire 1970-1971, constitue un pilier de l'identité de cet établissement de renom, en conjuguant instruction, discipline, mérite, dépassement de soi et épanouissement personnel.