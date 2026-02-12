Cote d'Ivoire: Révision de la liste électorale, élections locales, présidentielle, législatives/Coulibaly-Kuibiert, président de la Cei - 'Toutes ces opérations ont été exécutées avec succès'

11 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mamadou Kanate

La Cei se félicite de son bilan. Son président, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, à la faveur d'une cérémonie de présentation des voeux du Nouvel An, tenue le 11 février 2026 dans les locaux de son institution, à Cocody-Les II Plateaux, a déclaré que l'organe électoral a amplement tiré son épingle du jeu dans l'organisation des différentes élections durant son mandat de six ans.

En effet, selon lui, la Cei a organisé plusieurs opérations électorales, notamment en 2020, 2022, 2023 et en 2024-2025, avec un nombre record de 900 817 nouveaux inscrits en 2020. À ces échéances, s'ajoutent, à l'en croire, le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 et celui du 25 octobre 2025, ainsi que les élections législatives du 6 mars 2021 et celles du 27 décembre 2025.

En plus de ces consultations, le président de la Cei a par ailleurs confié que ses collaborateurs et lui ont également eu le mérite de gérer les élections des conseillers municipaux et régionaux du 2 septembre 2023, les sénatoriales du 16 septembre 2023, ainsi que la reprise des élections législatives dans six circonscriptions. « Pour l'essentiel, toutes ces opérations ont été exécutées avec succès », a-t-il affirmé.

Puis de préciser : « Nous observons parfois des défis sécuritaires et logistiques auxquels il a fallu faire face, notamment en 2020 et en 2025, à l'occasion de l'élection du Président de la République ».

Selon lui, ces succès ont valu à la Cei l'admiration de tous. Il a donc félicité ses collègues pour leur acharnement au travail et leur professionnalisme, qui ont permis d'obtenir ces résultats positifs.

Ibrahime Coulibaly-Kuibiert n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au Président de la République pour l'attention particulière qu'il a toujours accordée aux requêtes de la Cei. Selon lui, l'organe électoral a, depuis des décennies, bâti une solide expérience en matière d'organisation des élections.

Le premier responsable de l'institution a tenu à rassurer les agents quant à l'avenir, si d'aventure l'équipe qu'il préside devait se retirer à l'issue de son mandat. « Nous ferons en sorte qu'il y ait un corps d'agents électoraux que vous constituerez en tant que personnes ressources », a-t-il confié.

