Le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, et son homologue le général d'armée Hubert Bonneau, directeur général de la gendarmerie nationale française, rêvent grand pour la coopération qui lie leurs deux institutions depuis plusieurs décennies.

Lors de la séance de travail qui les a réunis avec leurs plus proches collaborateurs, à l'Ecole de gendarmerie nationale de Cocody, dans le cadre de la visite de l'hôte français à Abidjan, ils ont affiché leurs ambitions de renforcer les axes stratégiques.

Ouvrant les interventions, le général Apalo Touré a tout d'abord salué « les relations fraternelles et civilisées » entre les deux gendarmeries, rappelant que leur coopération couvre aussi bien la formation que l'appui matériel, le renseignement et la lutte contre la grande criminalité et le terrorisme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a mis en avant la dynamique d'échanges croisés, avec des stagiaires ivoiriens formés en France et des instructeurs français régulièrement présents en Côte d'Ivoire pour le renforcement des capacités. « Nous sommes fiers d'entretenir des relations dignes de considération réciproque », a-t-il insisté, traduisant la reconnaissance des autorités ivoiriennes pour un partenariat jugé structurant.

A son tour, le général Hubert Bonneau a évoqué une coopération « ancienne, forte et stable », entre « deux gendarmeries sœurs » appelées à progresser côte à côte. Garant de cette relation côté français, il a assuré de l'entier soutien de son institution, notamment dans le domaine judiciaire, de la lutte contre la criminalité organisée, du terrorisme et de la formation des unités mobiles et spécialisées.

Il a aussi souligné le caractère gagnant-gagnant du partenariat, estimant que la gendarmerie ivoirienne constitue également une source d'expériences, notamment sur des problématiques sensibles comme l'orpaillage illégal.

Le général de brigade, Camara Kinanya Alain, commandant de l'École de gendarmerie d'Abidjan, a, pour sa part, situé la portée de cette visite dans la perspective du développement de la coopération.

Il a annoncé le programme du séjour du général d'armée Hubert Bonneau, directeur général de la gendarmerie nationale française, incluant l'Institut criminel, l'unité d'intervention et des structures spécialisées, soulignant que le choix de l'école de Cocody comme première étape réaffirme la priorité accordée à la formation, socle du professionnalisme et de la performance opérationnelle des forces.