Cote d'Ivoire: Voeux du Nouvel an - La Première dame Dominique Ouattara reçoit l'ex-Première dame Henriette Konan Bédié

La Première dame Dominique Ouattara a reçu en audience, le mercredi 11 février, à la résidence présidentielle, l'ancienne Première dame Henriette Konan Bédié accompagnée de sa fille, Mme Traoré née Lucette Bédié.

Cette visite de courtoisie s'inscrivait dans un cadre traditionnel. Les deux personnalités ont profité de cette rencontre pour se souhaiter mutuellement une bonne année. Elles ont partagé un long moment d'échanges empreints de convivialité et de fraternité dans une atmosphère chaleureuse et détendue.

La Première dame s'est réjouie de ces retrouvailles, soulignant la qualité des liens qui les unissent.

Elle a exprimé son plaisir d'avoir partagé ce moment privilégié avec Henriette Bédié et sa fille, tout en les remerciant sincèrement pour cette visite d'amitié.