Cote d'Ivoire: La Compagnie ivoirienne de coton rachète la majorité d'Uniwax, fleuron du textile ivoirien

La Compagnie ivoirienne de coton S.A. (COIC) a conclu un accord pour l'acquisition de la participation majoritaire d'Uniwax S.A., marquant le retour sous contrôle ivoirien de ce pilier de l'industrie textile ouest-africaine.

Présidée par Koné Daouda Soukpafolo, la COIC S.A. devient actionnaire majoritaire de la marque emblématique, ouvrant la voie à une nouvelle phase axée sur la création de valeur locale, la résilience industrielle et le développement stratégique.

Selon un communiqué dont l'AIP a reçu copie, mercredi 11 février 2026, la direction actuelle de la société de textile et le groupe Vlisco conserveront un rôle d'accompagnement pour assurer la continuité et la réussite de l'entreprise.

Cette reprise s'appuie sur la dynamique positive engagée par l'entreprise, qui affiche des performances financières solides.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au troisième trimestre 2025, la société a enregistré une hausse de 13 % de son chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année précédente, ainsi qu'un bénéfice net de 8,1 milliards de FCFA.

Ces résultats sont portés par l'expansion au Nigeria et en Guinée, une meilleure maîtrise des coûts et un regain d'activité sur le marché ivoirien.

La confiance des investisseurs s'est également traduite par une progression de 267 % du cours de l'action Uniwax à la BRVM entre janvier et novembre 2025.

Pour la COIC, cette acquisition s'inscrit dans une stratégie d'intégration verticale. En rapprochant la société de sa plateforme de transformation du coton, le groupe entend générer des synergies, investir dans de nouveaux outils et renforcer la compétitivité à long terme du textile africain.