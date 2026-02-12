Gabon: Le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) expliqué aux jeunes de Makokou

11 Février 2026
Gabonews (Libreville)
Par MTM

Louise Pierrette Mvono, ministre en charge de la Planification et de la Prospective, a rencontré les jeunes de la ville de Makokou pour leur présenter le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD). Elle a souligné l'importance de la planification pour l'avenir du pays.

Les jeunes de Makokou ont été édifiés sur le Plan national de croissance et de Développement (PNCD) par la ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono. Elèves, étudiants, entrepreneurs, enseignants et bien d'autres jeunes ont pris par à cet échange avec la membre du gouvernement.

Le PNCD : un projet de société

La ministre a expliqué aux jeunes venus pour échanger avec elle, que le Plan national de croissance et de Développement (PNCD) est un document stratégique basé sur les six piliers (6) piliers du projet de société du Chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce document repose sur trois pans principaux :

  •  Transformation locale ;
  •  Sécurité alimentaire ;
  •  Valorisation de l'écosystème naturel.

Investir dans l'avenir

  •  Infrastructures scolaires pour une éducation de qualité
  •  Infrastructures agricoles, piscicoles, bovines pour la sécurité alimentaire
  •  Un avenir meilleur passe par l'investissement dans la jeunesse et les infrastructures.

Les jeunes ayant pris part à ce rendez-vous du donner et du recevoir, ont salué cette rencontre à sa juste valeur. " Nous avons sommes honorés d'échanger avec un membre du gouvernement de la 5è République qui écoute et apporte des réponses à nos différentes questions. Notre vision : Un Gabon ou les jeunes sont au coeur du développement durable, grâce à l'innovation, l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies" a souligné Joly Tiphin Mbouma, élève en terminale D.

Pour ce jeune lycéen, les jeunes du Gabon sont prêts à prendre leur place dans la construction de l'avenir du Gabon. Ils seront en mesure de contribuer à l'élaboration des politiques et de programmes qui répondent à leurs besoins et à ceux de leurs communautés. Pour lui, la jeunesse sera actrice clé de la mise en oeuvre des initiatives concrètes qui stimuleront l'économie locale, créeront des emplois et amélioreront la qualité de vie des Gabonais.

