Togo: Une taxe qui ne rapporte pas grand chose

12 Février 2026
Togonews (Lomé)

Au Togo, un droit de timbre de 5 000 Fcfa est appliqué par l'Office togolais des recettes (OTR) au titre de la taxe sur les billets d'avion (TEBA).

Elle est censée accompagner la dynamique du secteur aérien, portée ces dernières années par la modernisation des infrastructures aéroportuaires et la hausse attendue du trafic passager.

Pourtant, les chiffres peinent à suivre.

À fin octobre 2025, les recettes de la TEBA s'élèvent à 141,1 millions, pour une prévision annuelle de 416,3 millions.

Le rendement de cette taxe reste inférieur aux attentes et les perpectives pour 2026 ne sont pas très bonnes.

La TEBA est-elle la solution pour accompagner le développement du secteur aérien au Togo ?

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.