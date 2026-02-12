Togo: 2030, c'est demain

12 Février 2026
Togonews (Lomé)

Avec un taux de couverture électrique estimé à 75 % fin 2025, le Togo veut atteindre l'accès universel à l'horizon 2030.

Pour atteindre cet objectif, 70 milliards de Fcfa seront consacrés cette année à des projets permettant de renforcer l'accès à l'électricité.

Au programme : l'électrification de 317 localités, le déploiement du Fonds Tinga pour faciliter l'accès des ménages vulnérables au réseau, l'extension de la centrale photovoltaïque de Blitta, ainsi que la construction de nouvelles lignes de transmission.

Ces investissements devraient permettre de fournir de l'électricité à environ 1,5 million de bénéficiaires supplémentaires.

L'électricité n'est pas un luxe mais un levier de transformation. En multipliant les infrastructures et les mécanismes d'inclusion énergétique, le gouvernement entend stimuler l'activité économique, renforcer la compétitivité locale et améliorer durablement les conditions de vie des populations.

