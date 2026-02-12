Ile Maurice: Pèlerinage vers Grand-Bassin - La ferveur de milliers de fidèles

Tous les ans, Maurice vit un des moments spirituels les plus intenses avec Maha Shivaratri, aussi appelée la Grande nuit de Shiva. Cette fête hindoue majeure sera célébrée cette année le 15 février et rassemblera, selon les estimations, environ 350 000 dévots autour du lac sacré de Ganga Talao à Grand-Bassin. Bien plus qu'un jour férié religieux, Maha Shivaratri est un temps de recueillement, de discipline et de responsabilité collective.

Maha Shivaratri est consacrée au dieu Shiva, l'une des grandes divinités de l'hindouisme, symbole de protection, de transformation et de renouveau. Selon la tradition, cette nuit est celle où Shiva a accepté de boire un poison mortel afin de sauver l'humanité, faisant de ce sacrifice un acte suprême de compassion. Les fidèles marquent cet événement par des prières, des offrandes et un jeûne observé tout au long de la nuit.

La célébration est rythmée par quatre grandes phases de prière appelées Char Pahar Ke Puja. Le moment central reste l'ablution du Shivling, une pierre sacrée représentant Shiva, aspergée d'eau, de lait, de miel et de sucre, symboles de pureté et de dévotion.

Quelques jours avant la Grande nuit, des milliers de Mauriciens de foi hindoue entament un long pèlerinage à pied vers Grand-Bassin. Vêtus de blanc, ils sortent des quatre coins de l'île et convergent vers les hauteurs du district de Savanne. Sur leurs épaules ou portés en groupe, les pèlerins transportent des kanwars, structures décorées destinées à rapporter l'eau sacrée du lac.

Tout au long du trajet, des bénévoles installent des tentes pour offrir de l'eau, de la nourriture et un moment de repos aux pèlerins. Ce geste de solidarité est devenu une tradition à part entière. Une fois arrivés au lac, les dévots prient sur les berges, recueillent l'eau sacrée, puis repartent vers leurs localités pour la verser sur le Shivling de leur mandir, petit sanctuaire dédié aux prières dans la maison ou dans la cour.

La nuit de la nouvelle lune est consacrée à la prière continue. Les fidèles restent éveillés, jeûnent et participent aux rituels dédiés à Shiva. À l'aube, le jeûne est rompu par un repas partagé en famille ou au temple, marquant la fin d'un parcours à la fois physique et spirituel.

Dispositif de sécurité renforcé

Face à l'ampleur du rassemblement, les autorités ont mis en place un dispositif exceptionnel. La police, les services de santé et les collectivités locales sont mobilisés pour assurer la sécurité des pèlerins et la fluidité du trafic, notamment dans des zones très fréquentées comme La Marie, Plaine-Sophie, Pétrin et aux abords de Grand-Bassin. Des centres médicaux temporaires sont opérationnels tandis que la Compagnie nationale de transport assure des services d'autobus renforcés, 24 heures sur 24, pendant les jours clés.

Règles strictes pour les «kanwars»

Pour prévenir les accidents et des morts comme il y en a eu dans le passé, des normes précises encadrent les kanwars. La hauteur maximale autorisée est de trois mètres, la largeur de deux mètres et la longueur de 5,5 mètres. Ces limites s'appliquent à toutes les structures, qu'elles soient portées en main, poussées ou transportées sur un véhicule.

L'utilisation de générateurs électriques est interdite, à l'exception des batteries au plomb de 12 volts maximum. Il est également strictement défendu de dormir ou de se reposer à l'intérieur des structures. Toute infraction peut entraîner une amende allant jusqu'à Rs 10 000, la police étant habilitée à saisir les structures non conformes.

Appel au respect

La Mauritius Sanatan Dharma Temple Federation, par la voix de son président, Bhojraj Ghoorbin, appelle les parents à encadrer les plus jeunes et à respecter strictement les consignes. Il insiste également sur la nécessité de préserver la tranquillité des riverains et l'environnement, rappelant que les kanwars ne doivent pas être jetés dans les rivières après le pèlerinage.

En amont du pèlerinage, des travaux de nettoyage et de sécurisation des routes ont été réalisés en collaboration avec la Road Development Authority et la police afin d'accueillir les pèlerins dans de bonnes conditions.

Au-delà de la marche, Maha Shivaratri est aussi un temps de transmission. Des programmes religieux, des yaj, rituels de sacrifice par le feu védique, des causeries spirituelles et des activités culturelles se tiennent dans plusieurs régions. Pour de nombreux dévots, la route vers Shiva n'est pas seulement un trajet à pied. Elle représente une quête intérieure, un moment de paix et de dépassement de soi, où la foi se vit autant dans l'effort que dans le respect des autres et de l'environnement.