Ile Maurice: De championne du monde à créatrice de «bougies dessert»

Katherine Rabot, née à Maurice en 1981, a quitté son pays natal à l'âge de cinq ans pour s'installer en Italie avec sa famille. Elle y a passé 30 années formatrices, marquées par la construction de ses racines, de son identité et de sa force.

«L'Italie m'a donné ma structure, ma discipline et ma vision du monde», confie-t-elle. Pourtant, le lien avec notre île est resté vivant en elle, un fil invisible qu'elle n'a jamais perdu. Après son mariage et la naissance de son fils, elle décide de revenir sur sa terre natale - un retour qu'elle décrit comme «la fin d'un cycle et le début d'un nouveau».

Dès son plus jeune âge, Kathrine est animée parla passion et la discipline. À l'adolescence, elle découvre le bodybuilding, un sport qui deviendra une véritable école de vie. Pendant dix ans, elle s'investit à haut niveau, participant à des compétitions nationales et internationales, et affrontant le corps exigeant des entraînements intensifs. Chaque jour implique des heures de musculation, un contrôle strict de l'alimentation et une gestion rigoureuse de son rythme de vie.

Ce dévouement lui permet d'atteindre l'apogée de sa carrière en 2019, lorsqu'elle est couronnée championne du monde de bodybuilding. «Le bodybuilding m'a appris la rigueur, la patience et le respect de moi-même», explique-t-elle. «Mais malgré la discipline du sport, la créativité a toujours été présente, comme une étincelle prête à s'allumer.» Le tournant se produit pendant la pandémie de Covid-19, lorsque sa carrière sportive est mise en pause.

Privée de voyages et de compétitions, Kathrine décide de s'écouter. Dans ce silence imposé par le monde, elle découvre l'art des bougies décoratives et parfumées. Ce qui commence par curiosité devient rapidement une passion. «Créer avec mes mains, jouer avec les parfums et la lumière, c'est devenu un besoin de l'âme avant même d'être un travail», raconte t-elle. Chaque bougie représente une part de son identité et raconte son parcours, mêlant couleurs, textures et senteurs pour offrir une expérience unique à ceux qui les découvrent.

Un aspect particulier de ses créations est le choix des «bougies dessert». Kathrine explique avec humour : «J'ai passé des années au régime et, ironiquement, je dis à mes clientes qu'elles sont belles, mais qu'elles ne font pas grossir.» Ces bougies s'inspirent également de sa passion pour la pâtisserie - un univers auquel elle ne pouvait même pas goûter pendant ses années de sport intensif. Chocolat, caramel, vanille ou fruits rouges : chaque parfum et forme est pensé pour rappeler la gourmandise et susciter l'émotion.

Pour Kathrine, ses «bougies dessert» sont à la fois un jeu, un hommage à ses passions, et une manière de partager son humour et sa créativité. Aujourd'hui, elle présente ses créations sur différents marchés, à la rencontre des clients et des histoires personnelles. Chaque échange est une opportunité de partager son parcours, et d'offrir une part de lumière et de beauté à ceux qui croisent son chemin.

Mais son ambition ne s'arrête pas là. Kathrine rêve d'ouvrir sa propre boutique, un espace qui reflète son identité, ses origines mauriciennes et son univers artistique. Un lieu où la lumière et l'authenticité se rejoignent, où chaque bougie raconte une histoire unique et où le public peut vivre une expérience sensorielle complète.

Ce retour à Maurice a également un fort impact émotionnel pour elle. «Revenir sur mon île natale, c'est retrouver mes racines, respirer l'air de mon enfance et sentir la terre qui m'a vu naître», confie-t-elle. Ce lien profond nourrit sa créativité et lui donne la force de transformer ses passions en projets tangibles. Ses bougies, à la fois décoratives et parfumées, incarnent cette rencontre entre son passé, ses expériences et ses rêves pour l'avenir.

Kathrine Rabot illustre parfaitement la capacité de se réinventer à tout moment. Son parcours montre que passion, discipline et créativité peuvent coexister, et que chaque étape de la vie peut ouvrir la voie à une nouvelle aventure. Du sport de haut niveau à l'art des «bougies dessert», elle nous rappelle que la transformation personnelle est toujours possible et que chaque passion, lorsqu'elle est suivie avec détermination, peut devenir un projet concret et inspirant.